Tras la aprobación de las ordenanzas que establecen el currículo, el sistema de evaluación y la bibliografía de libros de texto que serán utilizados en el próximo año escolar 2023-2024, el presidente de la Asociación de Industrias Editoriales del país, Pablo Cuello, expresó que esta decisión estatiza el sistema de libros de textos del sector público de educación.



“En el día de ayer nosotros mediante redes hemos llevado la voz cantante a medida que se va construyendo… este proyecto que diseñó el ministro de manera individual sobre la base de estatizar el sistema del libro de texto de la República Dominicana, por qué hablo de estatizar, porque en las escuelas del sector público representa el 80% de los libros de texto de la República Dominicana y están parados en leyes para el sector editorial como la Ley del Libro”, explicó en una entrevista en el programa Despierta con CDN.



Según Cuello, este cambio amenaza los derechos adquiridos de las editoriales, al mismo tiempo que plantea interrogantes sobre la diversidad de contenidos y la pluralidad de enfoques educativos.

Cuello explica que la aprobación de libros de texto se ha llevado a cabo a través de un riguroso proceso de evaluación, que involucra al Ministerio de Educación, editoriales y una serie de estamentos legales y de propiedad intelectual. Sin embargo, sostiene que el proyecto de estatización ha obviado este proceso, y genera inquietudes sobre la calidad y el alcance de los contenidos aprobados.



“El Ministerio de Educación invita a los Editores a que hagan propuestas científicas del libro de texto que cumplan con ese currículum, el ministerio como ente regulador dice si ese contenido cumple o no con el programa y para aprobarlo lo valida con la certificación de derecho de autor y con la permisología de la República Dominicana. Todo eso, que es para evaluar los libros propios del Ministerio de Educación, no se hizo”, dijo.



El representante de las editoras precisó que esta iniciativa es el inicio de un adoctrinamiento y la limitación de opciones educativas. “Lo que ilegalmente se ha aprobado muy trascendental es el inicio de un adoctrinamiento”, sostuvo.



Cuello citó el ejemplo de los libros de textos de formación humana y religiosa, de la autoría del Episcopado dominicano, y asegura que a partir de este momento la religión y los valores religiosos serán inculcados por ellos a través de los contenidos.



Resaltó, además, que muchas de estas instituciones no tienen experiencia en la creación de libros de texto, y su participación en la toma de decisiones sobre contenidos educativos suscita inquietudes adicionales.



Cuello dice que la industria enfrenta desafíos



Cuello relató que la industria editorial en República Dominicana ha enfrentado desafíos significativos durante la pandemia, con situaciones de quiebra en otros países de América Latina. Sin embargo, el Gobierno dominicano ha aprobado cientos de libros de texto en los últimos años, lo que se percibe como un paso en la dirección contraria a la tendencia regional. El Conep y Educa también manifestaron su preocupación por la aprobación de libros.