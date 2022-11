Para la Acción Empresarial por la Educación (Educa), el fortalecimiento de la calidad educativa en el país dependerá de los cambios curriculares que se produzcan en las prácticas docentes, esto al considerar que los maestros ya no pueden ser definidos como instructores de contenidos sino como gestores de competencias.



Al concluir la vigésima sexta edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo, la entidad también manifestó que se tienen que tomar como cuestiones fundamentales para la enseñanza la optimización de los recursos, el desarrollo profesional y el establecimiento de una política nacional docente que esté unida estratégicamente a la curricular.



En nota de prensa, el organismo resaltó la importancia de que se trabaje en favor de la educación para que su desarrollo y avance hacía la calidad sea de manera continua.



Dijo que se requiere de mayor intención y voluntad para lograr crear espacios de aprendizaje donde el conjunto de recursos tecnológicos esté disponible para usar en el aula.



La institución recomendó a las autoridades adaptar la planificación a la etapa de desarrollo vital de los infantes, bajo el supuesto de que a través de una programación de calidad que contemple el contexto interior y exterior del niño, se puede plantear un conjunto de actividades para el desarrollo de la lectoescritura.



Agregó que se debe establecer un proceso de evaluación integral diagnóstica; formativa, sumativa y de calidad, que permita la detección a tiempo de las necesidades específicas del estudiante.



Prioridades



Al finalizar el evento que se desarrolló desde el pasado viernes, Educa destacó que la familia tiene un papel primordial en el proceso educativo, porque son los encargados de motivar y apoyar los aprendizajes de los hijos.



Indicó que es necesario enfatizar que la educación garantice la calidad de los aprendizajes y que se reconozca el rol que juega cada uno de los actores del sistema.



“En Educa estimamos que uno de los elementos que más trasciende es la importancia de valorizar al docente por lo que es y el rol que cumple en el desarrollo de nuestra sociedad, entendiendo que no podemos generalizar cuando hablamos de docentes que no están comprometidos o presentan deficiencias, pues muchas veces quienes actúan de portavoces no representan el sentir de todos“, añadió.



Detalló que los problemas y las deficiencias en el sistema educativo no llegaron con la pandemia, sino que se pusieron en evidencia.



En ese sentido, expuso que el país está frente al desafío de asumir como nación el cambio del paradigma educativo para dejar de lado el de antes con miras hacer cambios estructurales dirigidos a situar la educación en un lugar protagónico, que logre motivar y entusiasmar a los estudiantes al tiempo que les brinde conocimientos y aprendizajes que le sean de utilidad para una efectiva inserción y desarrollo social.



Durante la vigésima sexta edición del congreso Aprendo de Educa se abordó el tema “Acelerar en la senda hacia la Calidad Educativa, para contribuir con la reorientación del sector que fue afectado por la pandemia del covid-19 que llegó al país el primero de marzo del año 2020.

El congreso se desarrolló bajo un formato híbrido

La Acción Empresarial por la Educación (Educa), informó que la actividad contó con la participación de más de 5,000 personas, entre docentes, directores, técnicos y especialistas del sistema educativo, que formaron parte de los conversatorios que se realizaron en el mismo desde la presencialidad y la virtualidad. Indicó que el 60 por ciento de los participantes era maestro y un 13 por ciento director o coordinador en las escuelas.