El director ejecutivo de Acción Empresarial para la Educación (Educa), Darwin Caraballo, calificó como positiva la gestión del exministro de Educación, Roberto Fulcar, al argumentar que en el país no se cumplieron las predicciones fatalistas para la educación que por motivos de pandemia se esperaban a nivel mundial.



“Cuando uno mira los datos que la República Dominicana evidencia, te dice que no se cumplió ese fatalismo. El nivel de aprendizaje no cayó vertiginosamente, se mantuvo estable comparado con las pruebas nacionales del 2018, 2017,2016”, expresó Caraballo al ser entrevistado en el programa el Rumbo de la Mañana que se transmite por Rumba 98.5.



Manifestó que se esperaba un aumento en la deserción escolar por el covid-19; sin embargo, resaltó que en la gestión de Fulcar subió el nivel de asistencia de estudiantes de primera convocatoria a pruebas nacionales, e incrementó la promoción de dichos alumnos, lo que posicionó el nivel de aprendizaje en los mismos rangos que estaban antes de la pandemia.



Asimismo, destacó el reconocimiento hecho por la comunidad internacional a la educación dominicana, como pionera en medio del coronavirus en incurrir en la innovación mediante la creación de un modelo alternativo de enseñanza y aprendizaje.



“La comunidad internacional reconoció a República Dominicana la capacidad de innovar, de crear un modelo alternativo, de valerse de los recursos que tenía, de integrar los elementos que estaban disponibles a la mano, como la tecnología, la radio, la televisión, el internet y los cuadernillos”, sostuvo.

De igual manera, aplaudió el interés del Gobierno por mantener en curso la educación y buscar una alternativa para lograrlo, mientras que en el resto del mundo las escuelas estaban cerradas y los estudiantes en sus casas.