Educación implementa medidas para garantizar clases. Entregarán bonos a estudiantes que quedaron fuera

El Ministerio de Educación trabaja contra el reloj para dar inicio al próximo año escolar. Y su principal reto es garantizar espacio a más de 240 mil estudiantes que no tienen cupo asegurado en los planteles públicos. Esta alta demanda estudiantil encuentra a los recintos escolares del sector público con un déficit abrumador de aulas, butacas y profesores a solo una semana de dar apertura al año lectivo 2022-2023.



A pocos días de esta importante convocatoria, el Ministerio de Educación sigue inmerso en un proceso de intervención de unos 700 recintos educativos que, según declaraciones oficiales, su conclusión está en un 80 por ciento.



Y aunque el Gobierno, en voz del Ministerio de Educación, afirma que la terminación de estos planteles está dentro de sus prioridades, a la vez admite se vio limitado por “las más de 721 escuelas dejadas sin terminar por el pasado gobierno porque los contratistas e ingenieros a cargo sobrepasaron en más de un 25% sus respectivos presupuestos, en violación a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, y agotaron los recursos, creándose un nudo legal para concluirlas”.



Mientras se procura la conclusión a prisa de estos planteles, el Ministerio se encuentra en la disyuntiva de buscar espacio a más de 240 mil estudiantes que aún no tienen garantizado un cupo en el sector público.



En salida a la situación, el ministro de Educación instruyó el mes pasado a los 18 directores regionales y 122 de distritos educativos a identificar locales en alquiler para atender la demanda de estudiantes que atribuye al crecimiento demográfico y el cierre de colegios privados, producto de la pandemia.



Ayer, en declaraciones a la prensa durante un encuentro con directivos de medios en Palacio Nacional, Ángel Hernández anunció la puesta en marcha de un programa de bonos focalizado en las familias con niños que no encuentran cupos en las escuelas. “Tenemos disponible alrededor de 100 mil oportunidades en colegios privados que vamos a financiar”, destacó.



El Ministerio de Educación también se enfrenta a una necesidad de butacas que, de acuerdo con la institución, alcanza los 187,384 pupitres.



A los fines de cubrir la demanda más urgente de cara al inicio del año escolar 2022-2023, el órgano rector de educación presentó una convocatoria de urgencia para la adquisición de 35,000 butacas. Sobre el particular, el ministro Ángel Hernández informó ayer que la institución inició un proceso de reparación de pupitres.



Educación no puede esperar “tapón”



Consultado al respecto, Julio Canelo, secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), tiene la expectativa de que el Ministerio de Educación implemente y mantenga una política de mantenimiento de la infraestructura escolar. “El Ministerio no debe esperar a que se le cree un tapón sino que debe ir habilitando los planteles de manera que pueda dar cupos a esos estudiantes…No sabemos porque el ministerio no aprovecha los momentos en que están fuera los estudiantes y los maestros para habilitar las escuelas” señaló.



25 mil millones de dólares en 4%



Particularmente, esta “vuelta a clases” se da en medio de cuestionamientos sobre la eficiencia en el gasto de asignación del 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria.



Según reveló a elCaribe el director ejecutivo de la Acción Empresarial por la Educación (Educa), Darwin Caraballo, desde el 2013 a la fecha se destinaron 25 mil millones de dólares a este renglón.



El técnico sostiene que superado los pronósticos fatalistas de la deserción y de la caída abrumadora de la calidad de la educación, como algunas entidades multilaterales pronosticaban, ahora resta enfocarse y relanzar el sistema educativo.



“Los niveles pre pandémicos ya eran muy bajos en el aprendizaje de los estudiantes en todos los niveles donde se disponen mediciones. También se verifican de manera posterior a pandemia, que la calidad es una materia pendiente ineludible que el país debe afrontar, porque acumula más de 25 mil millones de dólares asignado desde el año 2013 como consecuencia del 4 % del Producto Interno Bruto y los resultados en términos de aprendizaje están muy lejos de alcanzar los niveles deseados”, observó.

Educa: 800 colegios cerraron sus puertas

Otro desafío que identifica el director ejecutivo de Educa en este próximo año escolar es el de garantizar educación a la matrícula de estudiantes que emigró del sector privado al público a raíz de la Covid-19. “En efecto, más de 800 centros educativos del sector privado se vieron obligados a cerrar desde el año 2019-2020 como consecuencia de la pandemia y esto está cuestionando las capacidades locativas, de docentes, también de alimentación escolar. Así que allí hay un enorme desafío en términos logísticos”, observó. En el panorama vislumbra otro reto para el sistema educativo. Es el de evitar la tentación de regresar al modelo pre pandémico, presencial y tradicional.

7 mil maestros

Desafío. La ADP ve con preocupación el déficit actual de maestros, que de acuerdo con Julio Canelo ronda los 7 mil docentes.