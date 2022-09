Se ha mantenido candente la discusión alrededor de que serían redirigidos hacia otras dependencias estatales RD$4,250 millones del presupuesto de este año del Ministerio de Educación que no serían ejecutados, pero resultaría lastimoso y una soberana pérdida de tiempo si no hay conclusiones satisfactorias para el sistema educativo.



El pasado sábado elCaribe fijó posición al respecto y ahora, ante el vuelo que ha tomado el debate, reiteramos que lo del 4 % del PIB para la educación preuniversitaria es una conquista del pueblo dominicano y que no objetamos que se mantenga por tratarse de la educación, el alma del desarrollo y piedra angular del progreso; el verdadero nombre de la libertad.



Sobre disponer o reorientar esos RD$4,250 millones, otra de las objeciones era que no se transparentó el destino, hacia dónde irían, qué otro capítulo o partida se beneficiarían, porque resultaba enojo que se le sustrajera a educación para áreas que no guardan relación, ni siquiera tangencialmente, con la educación.



Pero resultaría provechoso, ahora que se ha instalado el tema y que el gobierno rectifica y anuncia una adenda en la que dejaría intacta la partida, que más que aferrarnos al valor simbólico y sentimental de ese 4 %, que se reflexione acerca de que la calidad de la educación no es solamente una cuestión de cantidad de recursos.



Que se ponga sobre la mesa por qué el salto en la calidad no ha ocurrido; por qué no se ha avanzado tanto como se acordó en el Pacto por la Educación si hasta está “sobrando” dinero; o mejor dicho, para no parecer ofensivos, por qué no se ejecuta la totalidad presupuestada, como tampoco se notan sustanciales mejorías en los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.



Lo menos que debiera “parir” esta discusión, contaminada por intereses políticos y otros de diversos tintes, es que los desembolsos del Presupuesto General del Estado para 2023, a punto de ser presentado al Congreso y que el Gobierno ha prometido que contendrá completito el 4%, se condicionen al nivel de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes.