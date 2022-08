Email it

Tras el anuncio del presidente Luis Abinader de que los niños podrán ir a las escuelas públicas a partir de los tres años de edad desde el 2023, padres consultados por este medio valoraron la medida al asegurar que impulsará la mejora de la educación en el país.



Francisca Rosario, quien tiene seis hijos, resaltó que cuando se comience aplicar la nueva modalidad para ingresar a las aulas los infantes tendrán la capacidad de leer y escribir a los seis años.



“Van tener la oportunidad y todos los años para educarse, además mientras más temprano comiencen más rápido terminarán la escuela”, expresó.



De igual manera, la madre de tres niños, Dayana Mateo, calificó como acertada la propuesta porque contribuirá a que los padres o tutores de los pequeños puedan regresar al trabajo, ya que estarán en los salones de clase a una edad más temprana.



Asimismo, Manuel de Jesús Pérez, quien tiene 11 nietos; así como Fermín Castillo, que es el padre de cuatro niños en edad escolar, también aplaudieron lo que comunicó el primer mandatario en su discurso del 16 de agosto, porque los centros educativos alejarán las distracciones que alteren el desarrollo de los infantes.



Falta preparación



Para el exministro de Educación, Melanio Paredes, lo ideal sería que los niños comiencen su escolaridad no desde los tres años, sino a partir de los dos; sin embargo, aseguró que a nivel nacional aún no hay condiciones para que pueda ser realidad.



Al conversar con elCaribe, el educador señaló que en términos prácticos es imposible que el sistema educativo dominicano pueda desarrollar con éxito la iniciativa del jefe de gobierno porque las escuelas no tienen condiciones y por la falta de capacitación y preparación en los docentes especializados en el manejo de la educación infantil.

La escuela es obligatoria a partir de los seis años

La Ley General de Educación 66-97 plantea que todos los niños deben ir a la escuela a partir de los seis años de edad de manera obligatoria, que es cuando se inicia el nivel básico que tiene como funciones promover el desarrollo integral del educando en las dimensiones intelectuales, socioafectivas y motrices, así como proporcionar aptitudes y destrezas para el trabajo.