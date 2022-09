A menos de una semana para el inicio de un nuevo periodo lectivo, en los centros educativos públicos dan los toques finales para recibir a los estudiantes luego de las vacaciones de verano.



La adecuación de las aulas, así como la habilitación de los baños y nuevos espacios, son de los trabajos que se están realizando en las escuelas; pero no en todas, porque algunas aún no reciben los equipos para acondicionar los recintos.



Tal es el caso del centro educativo Cristobalina Batista, que a seis días para tener de nuevo a los alumnos en los salones de clases no está pintado.



Las labores que se están haciendo en el plantel de nivel primario que tiene una matrícula de casi 600 estudiantes son de limpieza y decoración. La información la ofreció la maestra Nerys Valdez, quien destacó que los profesores están ambientando la escuela colocando los murales de bienvenida en los pasillos y las aulas



La educadora indicó que a pesar de la población estudiantil que tiene el centro ubicado en Herrera, todavía continúan inscribiendo niños en los grados donde hay vacantes para que ningún infante que esté en edad escolar pierda el año.



Así también lo está haciendo la escuela primaria Buenos Aires situada en el mismo sector, que tiene 620 estudiantes inscritos pero cuenta con espacio para recibir más.



“Hasta ahora tenemos algunos cupos en los cursos más grandes, le estamos dando apertura a todos los padres de la comunidad que todavía faltan por matricular a sus niños”, expresó la directora del plantel primario y de jornada extendida Ramona Matos, quien aseguró que el recinto no está sobrepoblado.



Sin embargo, el escenario es distinto en la escuela Leoncio Manzueta de Villa Mella, que tiene en espera a unos 70 padres que aún no han conseguido un aula para que sus hijos puedan comenzar las clases este lunes.



Lo mismo ocurre en la María Trinidad Sánchez, localizada en la referida demarcación, que tuvo que paralizar las inscripciones luego de registrar 961 estudiantes por la poca disponibilidad de espacio.



La falta de butacas



Los centros educativos visitados por este medio tienen un factor en común, las aulas no tienen suficientes pupitres para la cantidad de estudiantes inscritos.



Las autoridades de las escuelas Cristobalina Batista, Buenos Aires y Leoncio Manzueta, coincidieron en que solicitaron nuevas butacas al Ministerio de Educación (Minerd) hace meses, pero el organismo no les ha dado respuesta.

Libros a ser distribuidos en escuela de SDN.

Los textos llegarán a tiempo



Contrario al año pasado que los materiales de clases llegaron a manos de los estudiantes cinco meses después del inicio del año escolar, algunos recintos ya tienen los libros que utilizarán los alumnos durante el periodo lectivo como guía de estudio.



A diferencia de los escolares del sector privado, los que están en el sistema público no tienen que comprar los textos porque el Gobierno a través del Ministerio de Educación se los entrega de manera gratuita, pero tienen que devolverlos a las bibliotecas cuando termina la docencia.