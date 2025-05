Los alumnos con altas capacidades o superdotados del sistema educativo dominicano ya podrán ser acelerados al curso o grado que sus conocimientos, competencias y habilidades así lo requieran.



Este avance en la educación inclusiva está contemplado en la “Orden Departamental 29/2024 “que establece el protocolo de la Unidad Distrital de Evaluación y Servicios Académicos en todos los distritos del sistema educativo dominicano.



La medida fue anunciada y ampliamente explicada en el 1er Congreso, Identificación y Apoyo Educativo al Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales. El evento, organizado por el Ministerio de Educación de República Dominicana (Minerd), tuvo lugar los días 14, 15 y 16 de este mes.



En la actividad, Billy Zarzuela, técnico docente nacional de Educación Especial, habló del tema y exhortó a los directores de centros y docentes a dar fiel cumplimiento a esta ordenanza y a respetar el procedimiento establecido ante eventuales aceleraciones de grado.



En el artículo 15 de la referida orden departamental, se establece el procedimiento específico para altas capacidades intelectuales.



Sobre este punto Zarzuela explicó que este proceso se hará de la siguiente manera: “Una comisión del distrito con diferentes técnicos de áreas se reúne, hace una investigación del caso, aplica instrumentos, instrumenta un expediente y lo envía a las instancias correspondientes para que tomen la decisión. Y si en efecto es comprobado por el equipo multidisciplinario que este estudiante tuvo una promoción de grado a razón de altas capacidades intelectuales, se les ordena a los usuarios del Siger que matriculen al estudiante en el grado recomendado”.



En dicho escenario, con expertos internacionales y autoridades distritales como invitados especiales, el técnico del Minerd hizo una reflexión al respecto.



“Tenemos esa salida y es importante que ustedes conozcan que existe esta orden departamental, pero la aceleración no la hace de manera unilateral el maestro de la escuela. Tampoco el director de la escuela solamente. No existe una aceleración de grado que no esté comunicada al distrito educativo para que no se le genere una situación mayor al estudiante, porque podemos estar creándole una situación a futuro”, advirtió a los presentes.



Además, les dijo: “Reflexionen en eso y a quien tengan que orientar, lo orientan. La escuela, el maestro, no puede acelerar de manera deliberada ni unilateral. Siempre en consulta con el distrito educativo aplicando específicamente la orden departamental 29-2024 que fue la que creó la Unidad Distrital de Evaluación y Servicios Académicos en todos los distritos del sistema educativo dominicano”.



Señaló que talleres como los que ha estado impartiendo en las regionales 06, 08, 04 y 15 de Santo Domingo, los llevaran a otras regionales para que conozcan la forma de cómo actuar ante estos casos.



Reiteró que el equipo de la Dirección de Educación Especial está dispuesto a facilitar toda la orientación necesaria para realizar este procedimiento. “Que, de hecho, este procedimiento de aceleración, la parte protagónica la lleva el nivel educativo y los compañeros técnicos del área de Acreditación y Certificación de Estudios”.



Además de la aceleración de grados en el sistema educativo dominicano, la orden departamental 29-2024 viene a traer soluciones a estudiantes que tienen dificultades con su historial académico por diversas razones.



Por ejemplo, según señaló Zarzuela, hay estudiantes que tienen dificultades en su historial académico ya sea porque estudiaron en un colegio que cerró y no aparece esa nota o porque ingresaron tarde a la escuela.



De acuerdo con la orden departamental, la Unidad Distrital de Evaluación y Servicios Académicos estará compuesta por el técnico distrital de Acreditación y Titulación de Estudios, quien la preside; los técnicos distritales de Evaluación de la Calidad, técnico del nivel y de las áreas curriculares correspondientes, Orientación y Psicología, Supervisión Educativa y Participación Comunitaria. También se incluye al técnico de Educación Especial para los casos de estudiantes con altas capacidades, discapacidad y/o trastornos del neurodesarrollo.



Al cierre del Congreso, la directora de Educación Especial, Lucía Vásquez, expresó que este encuentro procura promover la divulgación de conocimientos específicos sobre las altas capacidades, con el fin de dotar a los profesionales del sistema educativo de las herramientas necesarias para acompañar de manera efectiva a esta población. El programa de actividades estuvo dirigido a educadores, orientadores, psicopedagogos, directores de centros educativos, estudiantes con altas capacidades, así como a padres, madres y tutores interesados en comprender mejor las características y necesidades de estos niños, niñas y adolescentes.