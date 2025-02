Con la presencia del presidente Luis Abinader, el Ministerio de Educación presentó ayer el Plan Decenal Horizonte 2034, que establece los pasos a seguir para reforzar el sistema educativo y mejorar los aprendizajes, pero que además, muestra desafíos existentes como la baja calidad, la deserción escolar y las barreras de acceso en sectores vulnerables.



Durante la actividad, en la que estuvo presente el ministro de Educación saliente, Ángel Hernández, el presidente Abinader indicó que el plan decenal, que es la hoja de ruta a seguir por los próximos diez años, no es una iniciativa particular del Gobierno, sino un plan de nación que es fundamental para la educación dominicana y el desarrollo social y económico.



Sostuvo que la educación no debe ser un tema partidario ni político, sino de nación, en el que todos colaboren. En ese sentido, garantizó la sostenibilidad y la continuación de los programas que se han desarrollado de manera exitosa, entre los que citó el Programa Construyendo la Base de los Aprendizajes (CON BASE).



“Por lo tanto, tengo el compromiso de seguir impulsando este plan, igual que todos aquí”, indicó el presidente Abinader, tras expresar a los presentes que siempre tendrán las puertas abiertas, con una función y con una responsabilidad para tener una República Dominicana con mejor educación, con mayor calidad educativa y eso es lo mismo que tener una República Dominicana con mayor desarrollo social y económico”, expresó el mandatario.



Asegura que hizo más reformas que en cualquier otra administración



Al pronunciar un discurso con un mensaje “conclusivo” y “de esperanza”, el ministro de Educación saliente, Ángel Hernández, aseguró que, sin temor a equivocarse, durante los dos años y seis meses que estuvo frente de la institución, se hicieron más reformas en el ámbito educativo y en los fundamentos misionales, que en cualquier otro período de administración del sistema educativo.



Sostuvo que se sentaron las bases para una profunda transformación de la educación dominicana con un nuevo currículo, un nuevo sistema de evaluación de los aprendizajes, libros de textos en todos los grados, niveles y modalidades, tecnologías incorporadas en las aulas, más formación inicial y continua de los docentes, mejoras de todos los indicadores cuantitativos de la educación, más equipamiento de los centros educativos y más aulas, libros de texto a tiempo que hace tiempo no llegaban a tiempo a las escuelas, en fin más condiciones para que el aprendizaje sea mejor. “Quiero dar gracias al presidente Luis Abinader Corona por haberme designado en este puesto el 3 de agosto del año 2022 para asumir el día 8 de ese mes, no lo esperaba y por eso su gesto tiene mayor importancia. Hoy le doy las gracias por esa decisión, por el trato que me brindó en el ejercicio de esas funciones. Agradezco también su presencia en este acto”, expresó.



La viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Minerd, Ancell Scheker, presentó los ejes estratégicos del plan. Entre ellos destacan la transformación curricular, el uso de tecnología en las aulas, la mejora en la formación docente y el fortalecimiento de la educación técnico-profesional. El plan indica que los principales desafíos del sistema educativo dominicano son la baja calidad en los aprendizajes, la deserción escolar y las barreras de acceso. Para superarlos, se han definido tres retos clave: garantizar el acceso universal, asegurar la progresión continua y mejorar la pertinencia de los aprendizajes.

Objetivos del Plan Horizonte 2034

El Plan Horizonte 2034 contempla asegurar que más niños menores de seis años accedan a programas de atención y educación inicial de alta calidad. Se priorizarán apoyos según su desarrollo y la participación de sus familias, se promoverá su desarrollo integral y preparación para la educación primaria. Uno de los grandes objetivos es aumentar la proporción de adolescentes y jóvenes que completen la secundaria a tiempo. Para ello, se implementarán medidas de apoyo personalizadas que permitan desarrollar competencias clave del siglo XXI y fomentar valores de autoconocimiento, convivencia pacífica, colaboración, democracia y cuidado del medio ambiente. Para fortalecer la empleabilidad de los jóvenes y mejorar la productividad del país, incluye la ampliación y modernización de la Educación Técnico Profesional y en Artes. Se impulsará la formación en ocupaciones de alta demanda, alineando la educación con las necesidades del mercado laboral. También tiene como eje fundamental la inclusión educativa, asegurando que jóvenes y adultos sin educación primaria o secundaria puedan desarrollar competencias y habilidades para mejorar su participación social, empleabilidad y calidad de vida.