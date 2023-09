El Ministerio de Educación (Minerd) atribuyó las denuncias realizadas por editores sobre las fallas que presentan los nuevos libros de las escuelas públicas a fines económicos, porque la decisión que tomó la institución de elaborar los textos lesiona sus intereses.



“Las editoriales intentan desacreditar Libro Abierto con la finalidad de obtener beneficios marginales. Se trata de garantizar que parte del presupuesto sea orientado hacia sus arcas”, expresó la entidad a través de un comunicado.



En la misiva, el Minerd reconoció que dos de los libros de primaria tienen ciertos errores, que serán subsanados adecuadamente con lo que es usual en esas situaciones, una fe de erratas que indique dónde se encuentra el problema tipográfico o gramatical.



Agregó que a diferencia del debate que se lleva a cabo en México con la edición de textos escolares por parte del Ministerio de Educación de ese país, que es de carácter ideológico, el que se realiza a nivel nacional es de orden económico.



Recordó que la producción editorial que desarrollaron mediante convenios con instituciones, academias y universidades, es de 200 libros, los cuales fueron diseñados y elaborados en un tiempo corto para este tipo de actividad creativa.



Detalló que los libros elaborados por las instituciones académicas y científicas son de la autoría de un grupo de intelectuales dominicanos, de quienes resaltó pusieron todo el interés para que resulten con la mayor calidad posible.



En ese sentido, afirmó que no intervinieron en la selección de los escritores, quienes aseguró hicieron un trabajo digno por el que recibieron una compensación monetaria adecuada.



Indicó que se decidió hacer una nueva revisión de los libros que aún no están impresos y de aquellos publicados en la plataforma de libro abierto.



Declaró que los libros fueron elaborados en estrecha colaboración con la dirección de Currículo para garantizar su adecuación en la reforma curricular aprobada por el Consejo Nacional de Educación, mediante la ordenanza 03-2023 del 08 de agosto del 2023.



Señaló que las propuestas que no superaron la revisión curricular fueron descartadas, para cuidar la calidad y con la finalidad de garantizar que el proceso de aprendizaje se desarrolle con base en medios didácticos.