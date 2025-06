Santiago, R.D.- La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) celebró este sábado su graduación número 112 del campus Santiago, entregando a la sociedad 1,111 profesionales, de los cuales el 67% corresponde a mujeres y casi la mitad forman parte de la facultad de Ciencias de la Salud.

En esta ceremonia, el reverendo padre doctor Secilio Espinal, rector de la PUCMM, explicó que a la fecha y con estos 1,111 graduandos, esta Madre y Maestra suma ya un total de 102,003 profesionales, “una cosecha de líderes profesionales transformadores, que se encuentran contribuyendo con el desarrollo y bienestar del país”.

También compartió los resultados del más reciente estudio interno sobre inserción laboral de egresados, el cual arrojó que el 95% de los profesionales de la PUCMM logró insertarse en el mercado laboral en menos de 12 meses después de su graduación, el 90% está actualmente empleado y el 91% afirmó que su empleo está directamente relacionado con la carrera cursada.

“Recuerden que el conocimiento da poder para transformar el mundo, pero les exhorto que lo hagan con sentido ético y solidario, en defensa de la vida y el medioambiente”, les dijo el rector a los nuevos profesionales. El rector también destacó la trascendencia de que la PUCMM se convirtiera apenas esta semana en sede de la XXI Asamblea General de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL), siendo la primera vez que en el país se celebra este encuentro, que contó con más de 70 universidades de la región, 40 rectores y sobre los 150 participantes.

En esta graduación, la invocación estuvo a cargo del Gran Canciller y arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez. El orador invitado fue Luis Miguel De Camps, ministro de Educación y egresado de la carrera de Derecho de esta academia.



“Vivimos tiempos en que el ruido suele confundirse con el logro, donde lo superficial, a veces, eclipsa lo esencial. Y en medio de esta confusión, es fácil pensar que solo lo visible vale”, advirtió De Camps. “Que la integridad nunca se vea comprometida, aunque el camino sea difícil. Que la excelencia sea su norma, no su excepción y que elijan lo correcto, incluso cuando nadie los esté mirando”, les aconsejó el orador.

“También el conocimiento florece cuando está al servicio del bien común. Aquí entendí que el verdadero liderazgo no nace del individualismo, sino del encuentro con los otros, con el país, con los valores que nos trascienden”, apuntó. Les aconsejó que no se concentren tanto en llegar, que se les escape el privilegio de estar: “El presente no es un simple tránsito, es el taller donde el futuro empieza a moldearse”.

En nombre de los graduados, la egresada de la carrera de Mecatrónica, Carolina Campagna Sánchez dio un discurso cargado de agradecimientos a la universidad, a la familia, profesores, empleados y compañeros que facilitaron este camino académico. “Lo grande no se construye de la noche a la mañana, ni mucho menos en soledad. Todo avance verdadero nace de la paciencia, del compromiso y, sobre todo, de un equipo que nos sostenga”, dijo.

Les exhorto a seguir caminando con fe, a escuchar, a integrarse, a colaborar y “a ser esa presencia que suma; porque las oportunidades llegan, sí, pero requieren esfuerzo, entrega y una actitud positiva… Este título no es solo un papel, es el símbolo de nuestra constancia, de nuestras madrugadas, de las caídas y de todas las veces que decidimos levantarnos”.

En esta ceremonia, la de mayor número celebrado en los últimos años, 632 graduandos son nuevos profesionales de grado, para un 57%, y el 43.11% (479) corresponde a programas de postgrado. Las mujeres siguen liderando la cantidad de egresados como tendencia marcada, pues 741 (66.70%) son mujeres y 370 (33.30%) son hombres

De la Facultad de Ciencias de la Salud salen 476 profesionales (43%), seguido de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, con 301 (27%), Ciencias Económicas y Administrativas, con 240 (22%), y Ciencias e Ingeniería, con 94 ingenieros (8%). Además, recibió su título de doctora en Estudios del Español: Lingüística y Literatura, Gertrudis Hernández Caraballo.

Además, se entregaron las primeras cohortes de tres nuevas maestrías: Odontopediatría, Neumología y Cuidado Críticos, y Gestión Ambiental concentración: Planificación Territorial Urbana.

Mesa de honor



La mesa de honor estuvo integrada por el reverendo padre doctor Secilio Espinal, rector magnífico de la PUCMM; Monseñor Gregorio Nicanor Pena, obispo emérito de Nuestra Señora de La Altagracia; Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago, gran canciller y presidente de la Junta de Directores; Luis Miguel De Camps, ministro de Educación y orador invitado de la ceremonia.



Igualmente, el doctor Fernando Felipe Sánchez Campos, rector de la Universidad Católica de Costa Rica; el ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo, rector de la Universidad Católica de Salta; la doctora Mercedes Carmen Capellán de Lama, presidenta de la Fundación Madre y Maestra; el ingeniero Julio Ferreira, vicerrector Académico; la doctora Virginia Flores Sasso, vicerrectora de Investigación e Innovación; el doctor Félix Amaury Pérez Caba, vicerrector de Administración y Finanzas; el profesor Mariano Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes; y la profesora Glenys Carolina Caba, decana de Estudiantes.