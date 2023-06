Email it

La idea de llevar el bilingüismo a los centros educativos sigue tomando fuerza en el país, y es que para el ministro de Educación, Ángel Hernández, es importante para que los jóvenes puedan obtener un buen empleo y aprendan la cultura anglosajona que ayuda a mejorar y ampliar los valores.



Ayer, el funcionario en compañía de la Acción Empresarial por la Educación (Educa), y organizaciones públicas y privadas vinculadas al ámbito educativo, encabezó el inicio de un simposio internacional donde se discutirán estrategias para la enseñanza del inglés en las escuelas.



El encuentro entre especialistas que se está celebrando en un hotel de la capital y concluye hoy, lleva por título “Hacia una Estrategia Nacional y Multicultural para una Educación Bilingüe”, y forma parte del interés que tiene el Gobierno de que el aprendizaje del idioma en cada grado de los centros esté basado en un eje común, transversal, coherente y concatenado entre todos los niveles que determinan el sistema educativo.



“Esto es un esfuerzo mancomunado de muchos sectores que quieren tener una República Dominicana prospera”, así se expresó en el acto, la presidenta de Educa, María Waleska Álvarez, al señalar que el inglés es una herramienta por excelencia para contribuir al país.



Destacó que es tiempo de que la educación a nivel local no solo se vea para mejorar el capital cultural, ya que es una apuesta segura para aportar al desarrollo económico y social de la nación.



“El inglés es una gran oportunidad para el desarrollo y la empleabilidad en la República Dominicana”, precisó.



Dijo que también se debe de trabajar a favor de la calidad educativa, porque como establece el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, todavía sigue siendo un desafío que impide superar la barrera de salarios bajos a nivel nacional.



Agregó que el indicador está vinculado directamente con la productividad, debido a que puede originar nuevas inversiones, aumentar las cifras salariales y generar mayores niveles de bienestar.



“Sin productividad no hay inversiones, los salarios no crecen y los miles de dominicanos en situación de pobreza ven postergado sus sueños de una vida mejor”, resaltó.



Según especialistas, aprender un segundo idioma, sobre todo durante la primera infancia, contribuye a mejorar la capacidad comunicativa y el desarrollo cognitivo, pero también la concentración y la resolución de problemas, que otorgan mejores habilidades para una inserción productiva laboral

Es clave para salir de la línea de pobreza

El director ejecutivo de Educa, Darwin Caraballo, afirmó que la enseñanza del inglés es un elemento clave para que las personas salgan de la línea de la pobreza. Detalló que conforme a los datos de una investigación realizada por el citado organismo, quienes cuentan con una certificación en el idioma no están dentro de las estadísticas de pobreza porque tienen más posibilidades de obtener un empleo, generar ingresos, y crecer en nivel y calidad de vida.