Efemérides de hoy 10 de marzo en República Dominicana y el mundo

¿Qué ocurrió el 10 de marzo? El 10 de marzo es 69.º día del año en el calendario gregoriano. Faltan 296 días para terminar el año.

A continuación te presentamos algunas efemérides y otros eventos que ocurrieron un día como hoy 10 de marzo en la historia.

Graham Bell transmite la primera frase a distancia

-1876: Alexander Graham Bell, a través de dos pequeños aparatos, uno para hablar y otro para escuchar, transmite la primera frase a distancia. Bell dijo, a su ayudante Watson, que se encontraba ubicado en una habitación contigua: «Señor Watson, venga aquí, necesito que me ayude». Este invento, llamado «teléfono», financiado con la ayuda de sus suegros, hizo del mundo en que vivimos un lugar mucho más pequeño.

Nace Chuck Norris

-1940: nace Chuck Norris, actor, guionista, productor y karateca estadounidense, reconocido por participar en películas como The Way of the Dragon, The Delta Force, Lone Wolf McQuade, The Expendables, entre otras.

Bombardeo a Tokio

-1945: la aviación estadounidense bombardea Tokio, matando entre 75.000 y 200.000 personas. En los días siguientes, los norteamericanos llevaron a cabo operaciones similares de bombardeo contra las ciudades de Nagoya, Osaka y Kobe.

Nace Osama Bin Laden

-1957: nace Osama bin Laden, terrorista yihadista de origen saudí, miembro de la familia Bin Laden y conocido mundialmente por ser el fundador de la red terrorista Al Qaeda.

Nace Sharon Stone

-1958: nace Sharon Stone, actriz, modelo y productora estadounidense. Es conocida por su participación en producciones como Total Recall, Basic Instinct, Casino, The Specialist, entre otras.

Tíbet se rebela contra la ocupación china

-1959: Tíbet se rebela contra la ocupación china en su décimo aniversario. En Lhasa, 300.000 tibetanos rodearon el Potala, el palacio donde vive el Dalai Lama para protegerle de un probable asesinato o secuestro. La respuesta de los militares chinos no se hizo esperar y, en los días siguientes, hubo miles de muertos en represalia. Esta revuelta concluyó con la huida del Dalai Lama a la India.

Ataque a «La Voz del Trópico»

-1963: Un grupo ataca la radioemisora La Voz del Trópico mientras Juan Isidro Jimenes lee un discurso en el programa de Rafael Bonilla Aybar, sugiriendo la creación de un Frente Patriótico Nacional ‘‘para escapar de la catástrofe’’.

Avistamiento del cometa Halley

-1986: avistamiento del cometa Halley Boop, que solo pasa cada 75 años.

Salida de EEUU del Golfo Pérsico

-1991: las tropas estadounidense abandonan el Golfo Pérsico al finalizar la Guerra del Golfo.

Nace Bad Bunny

-1994: nace el cantante de trap Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.