Ante la objeción de la oposición, en la sesión de ayer el pleno de la Cámara de Diputados dejó sobre la mesa el proyecto que reformula la Ley 366-22, que aprueba el Presupuesto General del Estado 2023.



La decisión fue a petición del diputado Julito Fulcar, vocero de la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al no contar con la cantidad de votos necesarios. Esto luego de que los bloques de los partidos de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo (PLD) anunciaran que no votarían a favor de la iniciativa sometida por el Poder Ejecutivo, misma que había sido liberada de lectura.



“Lamentamos la posición de los compañeros y amigas de la oposición, pero este proyecto, oportunamente, va a ser conocido y aprobado en esta Cámara de Diputados”, manifestó Fulcar al proponer que la legislación sea tratada en una próxima sesión y para que la oposición “continúe el proceso de reflexión”.



Mientras, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, exhortó a los opositores a mantener el discurso y coherencia, y les recordó que la política es como una tómbola, “que el que hoy está arriba, mañana puede estar abajo”, y viceversa.



“Tengamos cuidado con los discursos”, advirtió el dirigente perremeísta.



Pacheco aprovechó para expresarles a los legisladores presentes en el hemiciclo que es muy difícil que encuentren un discurso de él donde dijo algo diferente a lo que planteaba en el pasado. Además, recordó a los miembros del PLD y FP que en el pasado expresó a su partido que no se negaba a aprobar un préstamo para el Metro de Santo Domingo.



Presupuesto reformulado



El presupuesto reformulado plantea un aumento del gasto de capital de hasta RD$ 193,186.1 millones, lo que, -según el Poder Ejecutivo, proponente de la reforma- representa un 2.8 % del PIB, destinados a la ejecución de proyectos de alta rentabilidad social necesarios para estimular la demanda interna. Además de esto, el gasto corriente estaría ubicándose en RD$1,115,448.2 millones, con un total de gasto de RD$ 1,308,634.3 millones en 2023. Para el cierre de este 2023, se estima que los ingresos alcancen RD$1,086,799.9 millones.



Con la legislación se aprueba al Gobierno Central un nuevo total de erogaciones para el ejercicio 2023, por un monto de RD$1,419, 864, 615, 694. La pieza introduce modificaciones a las estimaciones de ingresos y a las proyecciones del gasto y, adicionalmente, reduce el tope de endeudamiento aprobado por el Congreso en la referida ley.



Los cambios a la Ley 366-22 responden a la desaceleración del crecimiento económico, la cual se ha acentuado en 2023, atribuido a diversos factores como la disminución de la demanda interna y el entorno económico internacional adverso.



“La estrategia que planteamos tiene como propósito salvaguardar el bienestar de las familias dominicanas. Al mismo tiempo, aprovecha el cese de las presiones inflacionarias para contribuir con el retorno de los sectores productivos por sendas de crecimiento coherentes con las perspectivas de mantenimiento de un clima macroeconómico favorable atractivo a la inversión, tanto interna como extranjera”, destacó la semana pasada el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, al entregar la pieza en la Cámara de Diputados.



De los RD$1,086,799.9 millones en ingresos, están incluidos RD$1,546.8 millones de donaciones y RD$25,301.7 millones de ingresos directos de las instituciones centralizadas en la Cuenta Única del Tesoro. Este monto representaría 15.8 % del PIB esperado, y se ubica en un 13.6 % por encima de lo recaudado en 2022 y 4.5 % por encima del Presupuesto General aprobado a la fecha.



El incremento del déficit fiscal



El documento de modificación explica que la expansión en los topes presupuestarios necesaria para el impulso fiscal asociado al gasto de capital, en conjunto con los incrementos en los ingresos fiscales, plantea un incremento neto de RD$14,261.7 millones en el déficit fiscal, y lo ubica en RD$221,834.3 millones o 3.2 % del PIB proyectado para el año.



El Ejecutivo observa una pieza



El Congreso Nacional de este cuatrienio perdió su invicto de no tener ninguna observación por parte del Poder Ejecutivo en iniciativas aprobadas. Así se hizo constar ayer, cuando Alfredo Pacheco destacó que el presidente Luis Abinader observó el proyecto de ley que crea un régimen de incentivos fiscales a la aviación civil comercial nacional, el cual había sido refrendado por ambas cámaras legislativas. La pieza fue remitida a comisión con plaza fijo de una semana, para revisar la recomendación.

Iniciativa otorga 10 días licencia por paternidad



La Cámara Baja aprobó ayer en segunda lectura el proyecto de ley que otorga 10 días de licencias por paternidad.



La pieza, que pasará al Senado para su consideración, fue reintroducida el lunes de la semana pasada debido a que perimió en la primera legislatura ordinaria tras haber sido sancionada en segunda lectura. El pliego legislativo, cuyo proponente principal es el diputado José H. Rodríguez (OD), modifica los artículos 54, 236, 237, 238 y 239 de la Ley 16-92, promulgada en mayo de 1992, que aprueba el Código de Trabajo. La iniciativa manda al empleador a otorgarles los 10 días a los padres.



Proyecto de ley de agricultura familiar



Los diputados también refrendaron en segunda lectura el proyecto de ley de agricultura familiar, reintroducido por la diputada Soraya Suárez (PRM), secretaria del bufete directivo de la Cámara. Al igual que la otra iniciativa, esta había sido aprobada en la pasada legislatura, pero perimió. La pieza tiene por objeto establecer el marco legal e institucional para la protección, el fomento y el desarrollo de la agricultura familiar mediante políticas públicas estatales y coordinadas de los entes encargados por esta ley. El proyecto de ley pasará al Senado.