Los politólogos David La Hoz y Freddy Ángel Castro coinciden en señalar que en el país los partidos políticos abandonan las ideologías y asumen un papel “atrapa todo” y que en la práctica la mayoría se colocan en el centro derecha y no asumen la agenda progresista.



La Hoz, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Uasd) sostuvo que “todos los partidos de aquí obedecen a lo que los franceses llaman “partidos atrapa todo” entonces cuando estos partidos su ideología es de centroderecha, esto implica que los partidos de izquierda han desaparecido y lo que tenemos es esa modalidad de partidos atrapa todo”, subrayó.



Agregó que en América Latina no se identifica con claridad la ideología política como sí ocurre en Europa y Estados Unidos. “Estos partidos han renunciado a la agenda de los partidos de izquierda o agenda progresista, que ha sido siempre luchar por derechos no consolidados, como el aborto, las minorías, la agenda LGBT, el derecho a la salud y temas de la seguridad social”, expresó.



Sobre el partido Fuerza del Pueblo (FP), el más joven del sistema, explicó que al parecer tiene indefinición ideológica porque “Leonel es un líder conservador que se montó en la plataforma de un partido de izquierda como es el Partido de los Trabajadores”. “En esencia siguen siendo de centro derecha que lo que hace es impulsar la agenda neoliberal”, sostuvo La Hoz.



Para el politólogo Freddy Ángel Castro la agenda progresista de los partidos políticos dominicanos es limitada.



“Para mí los partidos políticos en la República Dominicana tienen una agenda progresista de carácter limitado, para mí no existen partidos de izquierda porque todos se insertan en el modelo de la aceptación de la democracia como sistema participan en los procesos electorales y no producen un cuestionamiento de las relaciones de producción, ni mucho menos se marcan en una agenda de políticas que puedan identificarse con los valores de los partidos de izquierda”, afirmó Castro.



Explicó que la agenda progresista se identifica con temas como la agenda LGBT que amparada y fortalecida por leyes que apoyan el aborto apoyan la unión entre personas del mismo sexo y además apoyan la regularización la regularización a través de la llamada ley transgénico. “También hay aceptación del modelo económico centrado en una economía de mercado abiertamente competitiva”, subrayó.



Alburquerque afirma que Leonel es progresista



El dirigente de la FP y exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, criticó que a Leonel Fernández se le incluya entre los políticos de centro derecha. “Me parece difícil calificar a Leonel Fernández como un hombre de centro derecha. A Tabaré Vásquez, a Lula da Silva y a Rafael Correa nadie les negaría su condición de políticos de izquierda, y todos se han pronunciado en contra del aborto, pero los tres lucharon como presidentes por una sociedad más justa e igualitaria, pusieron en práctica políticas que liberaron de la pobreza a millones de sus conciudadanos”, afirmó en un artículo publicado el pasado viernes. Resaltó las políticas sociales implementadas en las gestiones de Fernández.