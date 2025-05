Fuerza del Pueblo en Sabana Iglesia rechaza improvisación del Gobierno en proyecto de alcantarillado sanitario

La Dirección Municipal del partido Fuerza del Pueblo en Sabana Iglesia expresó este miércoles su rechazo a la propuesta del Gobierno central de construir un sistema de alcantarillado sanitario en el municipio, por considerar que el proyecto carece de planificación técnica, transparencia y participación comunitaria.

En un comunicado público leído ante miembros de la prensa y líderes comunitarios, la organización política advirtió que la obra, promovida por sectores vinculados al oficialismo, representa un riesgo para la salud pública y el bienestar ambiental si se ejecuta sin los debidos estudios y sin una ruta clara para su sostenibilidad.

“La reciente experiencia con el fallido y aún inconcluso nuevo acueducto ejecutado por el INAPA, que ha dejado a su paso caos en el tránsito, destrucción de calles y ningún beneficio tangible para la población, nos obliga a alzar la voz frente a una nueva amenaza de improvisación gubernamental”, indica el documento.

La Fuerza del Pueblo señaló que la compleja topografía del municipio, los temores de fugas o reboses, la falta de garantías de mantenimiento y la ausencia de información pública técnica y ambiental agravan la desconfianza de la comunidad.

“El desarrollo no puede construirse sobre la improvisación y la exclusión del pueblo. No apoyaremos ningún proyecto que no respete la voz de la gente ni los procedimientos institucionales que aseguran su viabilidad”, reiteró la organización.