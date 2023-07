Email it

El dirigente político Guido Gómez Mazara anunció oficialmente su nominación a la candidatura presidencial del país por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) para el periodo 2024-2028.



Gómez Mazara, ante dirigentes, simpatizantes y militantes perremeístas, quienes se desplazaron desde distintos puntos del país y la diáspora, enfatizó la importancia de que el cambio llegue a todos los sectores.



En varios momentos de su discurso, en el que trató aspectos sociales, políticos y económicos, lamentó que muchas de las políticas públicas y rostros en el gobierno no se parezcan a la mayoría de la dirigencia media y de base, razón por la cual se les califica de “popis”.



A juicio de Gómez Mazara a pesar del cambio, en el país aún se sienten los desequilibrios sociales, y la existencia de un país donde pocos tienen mucho y muchos no tienen nada. “Nuestro modelo político y propuesta fundamental, es que representa un cambio dentro del cambio, y esto obedece únicamente al espíritu de justicia y equidad”, expresó.



Al sustentar la validez de su candidatura Gómez Mazara afirmó que la misma consiste “no en tratar de cambiar de caballo sino procurar un nuevo jinete, que tenga un mayor compromiso con todos los sectores y en capacidad de cumplir a cabalidad lo prometido”.



Luego de reconocer los logros que ha tenido este gobierno en distintos aspectos y de autodefinirse como un político que cree en la noción de continuidad del Estado, expuso como sello distintivo de su propuesta el espíritu de rectificación.



“Una procuradora general de reputación imbatible, la amplitud de cobertura de Senasa, el programa de movilidad vial para las escuelas, el impacto del turismo y el sector de zona franca, el incremento de los montos de los subsidios a beneficiarios de programas sociales, un equipo recaudador de condiciones excepcionales, y una gestión en DNCD admirable, están garantizados”, afirmó el dirigente del PRM.



Detalló lo que considera hay que mejorar en las actuales circunstancias: el altísimo nivel de hacinamiento en el sistema carcelario, los porcentajes de desempleo en los jóvenes, la tragedia de embarazos en adolescentes, problemas que tienen que ser abordados desde un nuevo gobierno con rostro social y sentido de lo humano y eficiente.



La delincuencia, otro tema abordado por Mazara según éste, está asociada a la exclusión social. Asimismo, criticó que desde el gobierno se piense que generará tranquilidad el hecho de hacer descansar en el primer mandatario, como coordinador del gabinete.



Promete apoyo a los que viven fuera del país



Gómez Mazara valoró a los dominicanos en el exterior al reconocer sus aportes a las finanzas públicas, que situó en 10 mil millones de dólares el año pasado. Criticó que al apoyo que recibió su partido en las pasadas votaciones, a pesar de eso , luego del triunfo del PRM han visto con “dolor cómo gente ha ido allí a usurpar los espacios que otros se merecen”. “Retribuir a la diáspora con justicia, es el cambio de verdad, no de mentira”, enfatizó.