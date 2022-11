Hoy vence el plazo dado por la Junta de Aviación Civil (JAC) a las aerolíneas para que detengan el cobro de 10 dólares a los ciudadanos dominicanos y extranjeros residentes como derecho de entrada, mejor conocido como tarjeta de turista.



Con el vencimiento de los 45 días otorgados por el órgano rector de aviación civil para que se cumpla la disposición, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que representa 290 aerolíneas, solicita al Gobierno dominicano revisar la Resolución 217-2022 emitida el 23 de septiembre por la JAC, que instruye a las aerolíneas nacionales e internacionales que realizan transporte internacional de pasajeros desde y hacia la República Dominicana, a reconfigurar sus sistemas de reservas en un plazo de 45 días para eximir del cobro del derecho de entrada.



“IATA y sus miembros no cuestionan el principio o el cobro de dicho cargo. No obstante, las limitaciones de los sistemas de las aerolíneas para diferenciar por nacionalidad y estatus de residencia impiden el cumplimiento de dicha resolución. Además de los ciudadanos dominicanos y los residentes extranjeros, la ley también exime de forma bilateral a los ciudadanos de Argentina, Chile, Corea del Sur, Ecuador, Israel, Japón, Perú y Uruguay, a los titulares de visados y a otros diplomáticos en misión oficial”, refiere la asociación a través de un comunicado.



Ante la negativa de las aerolíneas y las objeciones expuestas por estas, el pleno de la JAC se reunirá con representantes de IATA para tratar el tema, luego de que el propio órgano les convocara.



La posición de IATA



IATA sostiene que propuso al Gobierno dominicano la implementación de un portal web que permita a los turistas pagar la tarjeta de turismo previo al viaje, la cual reiteró a través de comunicaciones al gobierno.



“El recaudo iría directamente al Gobierno y liberaría a los pasajeros exentos del pago de la tasa. Esta solución ha sido implementada exitosamente en Aruba, Bonaire, Canadá y Surinam, entre otros, para cargos similares”, señala.



Según indica la organización, el proceso actual – donde el cobro está incluido en la emisión del boleto se implementó en el 2017 según una directiva de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), “aun conociendo las limitaciones en los sistemas expuestos por las líneas aéreas en su momento, lo que conllevó a que los pasajeros tuvieran acceso a un proceso de reembolso –para aquellos exentos- por parte de las autoridades competentes”.



La Asociación de Transporte Aéreo Internacional indica que promueve el establecimiento de normas globales y mejores prácticas de forma coordinada entre sus miembros para lograr la eficiencia operativa a través de la automatización de los procesos de la industria.



“El carácter internacional del sector de los viajes depende en gran media de la armonización de los parámetros para hacer frente a las normas impuestas por los gobiernos y autoridades en todo el mundo. Esto reduce la carga administrativa y las complejidades de cumplimiento para las aerolíneas, garantiza la liquidación precisa y rápida de los impuestos, tasas y cargos pertinentes y mejora la experiencia del cliente”, precisa.



No obstante a todo esto, IATA y sus miembros reiteraron su compromiso y voluntad de cumplir con todas las regulaciones y de trabajar en colaboración con el gobierno dominicano para fortalecer el turismo.



La resolución 217-2022 de la JAC de septiembre



El pleno de la Junta de Aviación Civil (JAC) en su sesión del 23 de septiembre emitió la resolución 217-2022 con la que se instruía al órgano notificarle a los operadores aéreos nacionales y extranjeros que realizan transporte internacional de pasajeros desde y hacia el país para que no efectúen el cobro de los 10 dólares por concepto de tarjeta de turista a los pasajeros nacionales y extranjeros residentes porque han sido afectados por cobro indebido.