La iglesia católica dio inicio ayer a la Semana Santa también conocida como la Semana Mayor con las tradicionales misas y procesiones del Domingo de Ramos.



Tras esperar 364 días por el indeleble momento, con júbilo y marcada asistencia de feligreses la iglesia tradicional también finalizó la Cuaresma, que comenzó el Miércoles de Ceniza en el pasado mes de febrero.



La Catedral Castrense Santa Bárbara, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, fue uno de los tantos centros eclesiásticos del país que se unieron a la gran celebración, destacándose en esta la importante cantidad de miembros de la Policía Nacional presentes en la misa. Asistieron ocho generales, además de un significativo grupo de oficiales.



Para los católicos, el Domingo de Ramos representa el inicio de la fecha más trascendental del calendario litúrgico.



El rector de la Catedral Castrense y Capellán Mayor de la Armada de la República Dominicana, Milciades Florentino, al encabezar la homilía, hizo un llamado a las personas volver el corazón a la fe cristiana, “al Cristo que muriendo en la cruz nos ha devuelto la vida”.



Exhortó a imitar al Jesucristo humilde, “que a pesar de ser Dios, se despojó de su rango y se hizo uno, igual que nosotros, menos en el pecado y por eso Dios lo levantó”. A la vez, invitó al pueblo “a recogerse” en estos días, santificar la Semana Santa y evitar estar en lugares donde se producen violencia. Su sermón se basó en abrir el oído para escuchar a Dios y poner el corazón en sus manos.



Arzobispo de Santiago pide solidaridad ante el desangre de Haití



Por otro lado, el arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez llamó a ser solidarios con las personas que están cargando cruces pesadas, como la que dijo está viviendo el pueblo haitiano.



Durante la misa de celebración de Domingo de Ramos, en la catedral Santiago Apóstol, el religioso puso como ejemplos de situaciones de cruces pesadas por las tragedias, la crisis haitiana, las muertes de varios niños y adultos por fuegos artificiales durante la celebración del carnaval de Salcedo, ocurrido el día 10 de este mes y el atentado terrorista en un teatro de Rusia, que ha dejado más de víctimas mortales.



En el caso de Haití, monseñor Rodríguez dijo que es un pueblo se está desangrando, mientras las bandas acaban con sus propios hermanos, saquean todo y matan personas y dan la cara y dicen que están defendiendo a la población.



“Yo no digo que vayamos para allá para hacer lo que no podamos, pero mínimamente seamos solidarios de la manera más sencilla que podamos ser solidarios, que al menos pensemos en la sangre que se está derramando en este hermano pueblo de Haití. Hay mucha gente que está muriendo y no de enfermedad, sufriendo por el mismo pueblo, el problema no es de fuera, aunque en última instancia, si analizamos bien, uno no sabe de dónde viene ese problema”, dijo el arzobispo de Santiago.



Importancia de la fecha



El Domingo de Ramos es un acto en conmemoración a la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén, hace dos mil años, tiempo en que fue aclamado como el Mesías por una multitud de seguidores. Jesús iba montado en un asno y la muchedumbre lo recibió al grito de “¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!”.



La eucaristía de este día tiene dos momentos importantes. Por un lado, la procesión por el camino de los olivos y las palmas y, por otro, la lectura de la palabra de Dios, que evoca la Pasión del Señor, recogida en los evangelios.



La Catedral Primada de América iniciará jueves



La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) dio a conocer los programas de las actividades que serán realizadas en las catedrales de las diócesis del país durante la Semana Santa 2024, entre la que destaca la Santa Iglesia Catedral Basílica Nuestra Señora de la Encarnación o Anunciación Primada de América (la primera catedral de América). El programa de la reconocida iglesia comienza este Jueves Santo 28 de marzo, con la Misa Crismal a las 9:30 de la mañana.



El mismo día, a las 8:00 de la noche, será la misa conmemorativa de la Cena del Señor, con la cual se conmemora la institución de la Eucaristía en la Última Cena, el sacerdocio, y además, se recuerda el gesto del lavatorio de pies que hizo Jesús con sus discípulos.



Al día siguiente, Viernes Santo, de 1:00 de la tarde hasta las 3:00 pm., será efectuado el Sermón de Las Siete Palabras, que es donde la iglesia católica expone su visión de la realidad económica, social, cultural, política y religiosa del país. Luego será la solemne acción litúrgica en la pasión y muerte del Señor, a las 3:00 de la tarde. A las 7:00 de la noche del mismo día se hará un concierto de Semana Santa.



Mientras, el Sábado Santo, a las 7:00 de la noche, será la Solemne Vigilia Pascual, donde se conmemora la resurrección de Jesucristo.



A las 12 del mediodía del Domingo Santo o de Resurrección, la iglesia efectuará la Misa Pascual y a la 1:00 de la tarde habrá bautizos.