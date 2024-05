Afirma que en el país solo unos pocos tienen exuberantes lujos, mientras la gran mayoría es pobre

Miles de feligreses católicos de diferentes puntos del país se congregaron ayer en la explanada del Faro a Colón y en medio de un fuerte sol celebraron el Día de “Corpus Christi”, una de las fiestas más significativas de la Iglesia Católica, en la que los fieles veneran y adoran la presencia real de Cristo, a través de la eucaristía.



A partir de las 2:00 de la tarde la explanada del Faro a Colón poco se fue llenando de feligreses católicos. Mientras que otro grupo llegó a las 3:30 de la tarde con la procesión que encabezó el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Ozoria Acosta.



A la solemne celebración asistieron niños, adultos y envejecientes, los fieles cantaban himnos y hacían oraciones al Señor. La mayoría vestía ropas rojas, verdes, amarillas, azules y blancas, que representaban a las diferentes vicarías de Santo Domingo.



El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, durante la celebración de la eucaristía, indicó que solo un 10% de la población capta y exhibe el crecimiento económico que tiene actualmente la República Dominicana, ubicada entre las más pujantes de la región.



“De ahí el exuberante lujo de unos pocos y la pobreza de la gran mayoría, hasta rozar la miseria en muchas familias”, manifestó.



Monseñor Durán Tineo hizo alusión a las palabras del papa Francisco en su encíclica Fratelli tutti: “Donde nos invita a superar con la caridad fraterna, un mundo de socios que se unen solo por intereses comunes, buscando el propio interés, donde la palabra prójimo no tiene ningún significado”.



Sostuvo que se trata de un modo de organización que parte de una antropología reduccionista que concibe al hombre como simple individuo y no en la integralidad de individuos y personas.

El religioso dijo que aunque resulte extraño, la política también entra en el campo amplio de la fraternidad.



“La política está en descrédito”



El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, también sostuvo que hoy en día la política está en descrédito, y muestra de eso fue el gran porcentaje de abstención en las pasadas elecciones congresuales y municipales del pasado 19 de mayo.



Explicó que este sentimiento de desconfianza en la población, se debe a la histórica corrupción administrativa, a compras de votos en los comicios, a falta de altos ideales, transfuguismo, ambición de poder, ineficiencia de algunos políticos e ideología de turno.



Monseñor dijo que hay que rehabilitar la política e instó a los políticos a asumir su responsabilidad. “La política es una altísima vocación y una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común”, resaltó.



“Una reforma fiscal justa”



La iglesia católica sostuvo que aboga por una reforma fiscal, que no favorezca a los que más tienen, ni a grupos de influencia o poder, sino a los más pobres.



“Esperamos que contribuya a una más justa distribución de las riquezas, integrando una mejora sustancial en los salarios y el sistema de seguridad social y de salud”, expresó el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo.



Manifestó que se aboga por “una patria donde haya justicia social porque sólo ella garantiza la paz y el bienestar para todos”. “En conclusión, queremos una nación donde haya igualdad y libertad, pero no desde el individualismo, sino desde la fraternidad, es decir el reconocimiento de un padre común”, expresó.



La Arquidiócesis de Santo Domingo celebró la fiesta de Corpus Christi frente al Faro Colón, en esta ocasión todas las vicarías episcopal territoriales (Distrito Nacional, Este, Norte, Oeste y Santo Cristo de Los Milagros), unidas en un mismo sentir. Este año con el lema: “Señor, danos siempre de ese pan” (Jn 6, 34).



“La intención de la Arquidiócesis de Santo Domingo al realizar la celebración es unirnos en una sola festividad arquidiocesana a una mayor cantidad de feligreses, de modo que todos tuvieran la oportunidad de adorar y celebrar el sacramento del Cuerpo y la Sangre de Cristo”, expresó la Iglesia Católica. A lo largo de la procesión se realizaron diversas rutas en las que se llevaron a cabo actos de veneración y adoración, con la presencia de sacerdotes.