Dominicana es uno de los países con más entidades estatales certificadas por PNUD en esa materia

Parecería un simple sello pero es algo más. Es una serie de protocolos y procedimientos internos que ha permitido mejorar el entorno y estilo de vida de los hombres y mujeres que laboran en varias instituciones del Estado reconocidas como referentes en materia de igualdad de género.



El Poder Judicial, la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP), la Junta Central Electoral (JCE) y el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), son cuatro instituciones que han obtenido el sello oro otorgado por el Ministerio de la Mujer en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con lo cual se reconocen las buenas prácticas en pro del trato igualitario y la no discriminación.



“Todo colaborador, colaboradora, quiere sentirse respaldado, considerado, por su institución y cuando tú le ofreces herramientas a la gente de cómo canalizar algo que le está sucediendo, que no es de su agrado, lógicamente eso crea motivación y mayor compromiso del personal”, expresó Luz Quiñones encargada de recursos humanos del Siuben al describir los aspectos positivos cosechados durante los dos años en los que se trabajó para obtener el sello.



Explicó que mediante la creación de los protocolos y canales para que las personas que se sienten acosadas, se sientan que les están faltando el respeto o discriminadas, tengan una vía para denunciarlo o para que lo protejan, esto se traduce en bienestar.



Yesenia Caraballo refirió que a partir del sello el equipo de análisis del Siuben va tomando en cuenta variables alineadas al enfoque de género, a la hora de incorporar la data, a fin de proveer al Estado datos más precisos e inclusivos.



En Contrataciones Públicas, la experiencia es parecida. La subdirectora de la entidad, Crystal Fiallo, describió que el programa de conciliación familiar, mediante el cual se promueve que hombres y mujeres asuman en igualdad de condiciones las labores de cuidado en su familia, ha impactado positivamente.

A través de esa política los padres biológicos y adoptivos tienen derecho a licencias de paternidad de hasta un mes, en el caso de los hombre, 15 días de los cuales son para trabajar de manera remota. En el caso de las madres lactantes, a estas se les da las facilidades de trabajo remoto para cumplir con la meta de lactancia exclusiva de su bebé durante los seis primeros meses de vida



“Ahí colocamos cosas que le haga entender a los colaboradores que estamos aquí para ustedes, estamos aquí porque sabemos su realidad y juntos, con avisos previos, en coordinación con sus supervisores, podemos hacer que tu carga sea más liviana”, dijo l Fiallo al destacar que las directrices establecidas por el PNUD para el sello, se vinculaban lo que como institución se había propuesto lograr, antes de conocer de la iniciativa.



Sobre el sello



El Sello Igualando RD para el Sector Público es un acelerador hacia la igualdad de género que se encuentra alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género y otros instrumentos de política de carácter nacional, así como la Agenda 2030.



A esta fecha, 83 instituciones públicas de 30 países de todas las regiones están siguiendo la hoja de ruta del Sello y mejorando sus políticas, procedimientos y mecanismos institucionales en base a estándares internacionales de igualdad de género.



Dominicana es el país con más instituciones comprometidas en alcanzar estándares de igualdad.

El sello Plata fue otorgado al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Programa Supérate; en tanto que fue reconocidos en la categoría Bronce el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE).



Primeros en la región



El Poder Judicial dominicano es la primera institución de administración de justicia en la región en alcanzar esta meta.



“Es un reconocimiento de que somos un referente a nivel internacional de que nuestro tema es la transversalizar la igualdad. Y que la igualdad no debe ser una letra muestra de nuestra constitución” es un compromiso de continuar con nuestra políticas y nuestros reglamentos”, manifestó la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Nancy Salcedo al hablar sobre la iniciativa a la que, de manera voluntaria, se incorporaron.



Salcedo dijo que durante la primera etapa del proceso, el PJ evidenció acciones iniciadas desde el 2007 en procura de garantizar igualdad en ese poder del Estado y reconoció que los 40 indicadores establecidos por el PNUD, representó, en algunos aspectos, un cambio de cultura institucional.



“Nosotros estamos impulsando la paridad a nivel electoral y el pleno de la Junta entiende la importancia de la participación igualitaria de los hombres y mujeres en todos los estamentos y poder conseguir el sello de igualdad, es ser coherente con ese pensamiento y esa estrategia y con lo que el pleno está comprometido”, dijo Patricia Lorenzo, coordinadora de la política de igualdad de género de la JCE.

Otras instituciones que también obtuvieron sello

El PNUD refiere que la Junta Central ha sido un actor crítico para lograr aumentar la participación de las mujeres en la conformación de las 158 juntas. El Poder Judicial, por su parte, ha incluido mejoras progresivas en las sentencias con la integración de género a través de la capacitación de la Escuela Nacional de la Judicatura; Compras Públicas ha logrado un cambio al poner en marcha un sistema de compras públicas; Siuben, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones y Supérate, han logrado mejoras en la situación económica de 1000 mujeres jefas de hogar con el Programa Conectar a los No Conectados



El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) aprovechó el impulso del sello, en el cual obtuvo bronce, para poner en marcha la iniciativa “Mujeres al volante”, en la que 15 féminas son conductoras de los camiones recolectores de basura.