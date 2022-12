Abogado de Castillo afirma que "se están violando todos los procesos" en Perú

Lima, (EFE).- El abogado Ronald Atencio, uno de los defensores del expresidente de Perú Pedro Castillo, afirmó este miércoles que la Justicia de su país está «violando todos los procesos», al haber programado en pocas horas la vista de un pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva para el exgobernante peruano.

El abogado, que estaba acompañado por Raúl Noblecilla, otro de los defensores de Castillo, aseguró que iba a conversar con el exgobernante para decidir los pasos a seguir ante la convocatoria a la audiencia judicial, pero luego dijo que las autoridades no le permitieron el ingreso al penal con el argumento de que no había una autorización.

«En estas condiciones no puedo ejercer un debido derecho de defensa, al no tener las garantías necesarias para ejercer un derecho de defensa eficaz, definitivamente no tengo nada que hacer en esta audiencia», remarcó antes de anunciar que se retiraba del lugar junto a Noblecilla.