NUEVA YORK.- Este domingo, el alcalde Eric Adams, al asistir al servicio conmemorativo por las víctimas del vuelo 587 de American Airlines que se estrelló en Bell Harbor-Queens hace 22 años, en el que fallecieron 265 personas, la mayoría dominicanas, volvió a reconocer públicamente los aportes de la comunidad dominicana en NYC.

Sostuvo que, en nombre de 8,3 millones de neoyorquinos, su presencia en el lugar es para simbolizar cuánto los apoyamos durante este momento de reflexión.

“Y aunque las palabras no podrán quitarte el dolor, aunque las palabras no le traerán de vuelta a sus familiares, aunque las palabras no le traerán los recuerdos que estás perdiendo a causa de esta temporada de Acción de Gracias, sientes como si le hubieran robado la capacidad de pasar muchos más momentos memorables con ellos”, dijo.

El alcalde cerró su discurso hablando de la importancia de la diáspora dominicana en NYC. »Cerca de un millón de neoyorquinos son de ascendencia dominicana. Ustedes y sus contribuciones son una comunidad importante para esta ciudad, y esta es una gran pérdida que todos sentimos, pero juntos superaremos esto«, concluyó.

Adams ha dicho en el pasado reciente que los dominicanos son una parte fundamental de la Gran Manzana y que representaron una pieza importante en su triunfo.

Asimismo, que “hay una relación muy importante entre RD y NYC, cuando se hace un análisis de su triunfo hay que mirar a la comunidad dominicana como una pieza importante para lograrlo”.

La cantidad de dominicanos en el estado representa un 39 % del total de nacionales que residen en Estados Unidos, que para diciembre del año pasado sumaban 2,393,718, según el registro del Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX).

Además, la comunidad dominicana en NY demostró un crecimiento un 30 % en los últimos 10 años.

En la actualidad, en el estado de NY residen unos 935,759 dominicanos de manera legal, según las cifras recolectadas a diciembre de 2022 en el Registro Sociodemográfico de los Dominicanos Residentes en el Exterior.