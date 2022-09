San Juan, (EFE) – La Federación de Alcaldes de Puerto Rico pidió este martes a la Junta de Supervisión Fiscal que autorice el uso del Fondo de Emergencia, para que así el Gobierno distribuya ayuda económica a los 78 municipios por el huracán Fiona.

«Ellos posiblemente no están en la isla, su silencio es incómodo, por no decir indignante. Me parece que las imágenes que cuentan este desastre deben ser suficiente prueba para que nos hagan llegar los recursos económicos que urgen», agregó Hernández, alcalde de Camuy, municipio en el norte de la isla.