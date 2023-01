Captan a bolsonaristas con las nalgas al aire en asalto en Brasil

El asalto de los bolsonaristas a las sedes de los principales poderes públicos en Brasil dejó destrozos en el patrimonio cultural y dantescas escenas. Como esta donde un miembro de los bolsonaristas apareció con las nalgas al aire frente a las cámaras en el lugar.

Los grupos que defendían tesis golpistas, atravesaron las líneas policiales. También subieron la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de Diputados y del Senado. Algunos de ellos ingresaron a la sede legislativa.

Los extremistas, que en su mayoría vestidos con camisetas amarillas y verdes y portando la bandera brasileña, también atacaron varios vehículos de la policía legislativa encargada de la seguridad del Congreso de Brasil.

Además, destruyeron barreras de protección, y armados con palos se enfrentaron a agentes que intentaron impedir el ingreso de los manifestantes.

El ministro de la Secretaría de Comunicación del Gobierno de Lula, Paulo Pimenta, difundió imagenes en las redes sociales donde muestra los destrozos dejados por los manifestantes bolsonaristas, este domingo, en el palacio presidencial.

“Un caos lo que estos vándalos han hecho aquí. Este es el patrimonio del país. Es increíble en lo que se ha convertido el Palacio de Planalto”.

Assim ficou a Sala de Armas do GSI após a invasão dos terroristas ao Palácio do Planalto. Todos devem ser identificados, responsabilizados e punidos com o rigor da lei para que a democracia não volte a sofrer este tipo de violência. Tolerância zero ao terrorismo! pic.twitter.com/S4PpBPmtOZ