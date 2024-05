Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció once nuevos proyectos nacionales de claro cariz social para su quinto mandato de seis años, que comenzó el martes tras una ceremonia de investidura en el Kremlin.



Se trata de los planes presentados en su discurso sobre el estado de la nación de febrero y que buscan mejorar el nivel de vida de los rusos y proteger a la familia y a los jóvenes, entre otros programas sociales.

Putin se marca como objetivo reducir los niveles de pobreza por debajo del 7% para el próximo sexenio y del 5% en 2036, según un decreto presidencial firmado el martes.



Viviendas



En su discurso ante ambas cámaras del Parlamento, admitió que la pobreza afecta al 9 % la población, pero se ceba particularmente en las familias numerosas, debido a que el 30 % de ellas la sufren, por lo que anunció medidas para paliar esta situación.



Además, pidió al ejecutivo que garantice un mínimo de 33 metros cuadrados de vivienda por persona para finales de esta década y no menos de 38 metros cuadrados para 2036.



Putin también propone duplicar el salario mínimo hasta los 35,000 rublos (356 euros, según la cotización del martes) e incrementar el número de familias numerosas en el país.



Para ello, el Gobierno, que renunció hoy en pleno tras la investidura de Putin de acuerdo con lo establecido por las leyes rusas, deberá ser conformado en los próximos días.



El nuevo Gabinete de Ministro, que previsiblemente no estará sujeto a grandes cambios y continuará encabezado por Mijaíl Mishustin, será creado por primera vez con base en las enmiendas constitucionales de 2020.



Si anteriormente la prerrogativa de conformar el Gobierno correspondía exclusivamente al presidente, que coordinaba únicamente la candidatura del primer ministro con el Parlamento y designaba directamente al resto de ministros, ahora la mayoría de sus miembros deberán ser refrendados por el Legislativo.



El presidente deberá proponer y consultar con el Consejo de la Federación (Cámara alta del Parlamento) los nombramientos de los ministros de Exteriores, Defensa, Emergencias, Interior y Justicia. Las restantes candidaturas a ministros serán presentadas por el jefe del Gobierno para su aprobación por la Duma o cámara de diputados.



Fue una ceremonia más propia de los zares, no en vano la “entronización” tuvo lugar en la Sala de San Andrés, construida a mediados del siglo XIX como el salón del trono de Nicolás I

Gobernantes: de Stalin a Iván el Terrible

En caso de que concluya su mandato, habrá permanecido 30 años en el poder, con lo que superaría a Iósif Stalin (1927-53). Si Putin sigue hasta 2036, superaría también a Catalina la Grande, que dirigió los destinos del imperio durante 34 años (1762-1796). Lejos quedan Pedro el Grande, quien fue coronado en 1682, fue nombrado emperador en 1721 y se murió cuatro años después; e Iván IV, que estuvo más tiempo en el trono, medio siglo (1534-84).