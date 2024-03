San Juan, 8 mar (EFE).- La Comunidad del Caribe (Caricom) celebrará el lunes una sesión especial en la capital de Jamaica, Kingston, para discutir la transición en Haití, a la que está invitada Naciones Unidas y que tiene lugar en medio de presiones para que dimita el primer ministro haitiano, Ariel Henry.



Fuentes de la Secretaría de Caricom confirmaron a EFE este viernes que en la reunión participarán jefes de Gobierno del organismo caribeño y «representantes de la comunidad internacional».



Lo más probable es que asistan al encuentro los miembros de la actual cúpula: el presidente de turno de Caricom y mandatario de Guyana, Irfaan Ali, y los primeros ministros de Granada, Dickon Mitchell, y Dominica, Roosevelt Skerrit, indicaron las fuentes.



Sobre la presencia en Kingston de Henry, que está varado en Puerto Rico desde el pasado martes y sin poder ingresar en Haití, las fuentes apuntaron que no están «al tanto de eso».



Por su parte, el portavoz de la secretaría general de la ONU, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria en Nueva York, informó que el objetivo de la reunión es «fomentar el apoyo para una restauración de las instituciones democráticas lo antes posible».



Por parte de la ONU, asistirá Earle Courtenay Rattray, el jefe de gabinete de António Guterres, al que acompañarán «otros actores internacionales» que Dujarric no especificó.



El portavoz dijo desconocer si a la reunión de Caricom en Jamaica fue invitado Henry.



La crisis en Haití se agravó desde el pasado fin de semana al conocerse que Henry no pensaba convocar elecciones hasta agosto del año que viene, lo que inmediatamente provocó escenas de enorme violencia en Puerto Príncipe, con asaltos armados a comisarías y cárceles.



El Gobierno de Haití prorrogó el jueves el estado de emergencia por un mes en el departamento del Oeste, donde se encuentra la capital Puerto Príncipe, y prolongó el toque de queda otros cuatro días.



Fuentes de alto nivel en la ONU aseguran que el único mensaje que Caricom tiene para Henry es pedirle su dimisión, un paso que presumiblemente apoyan algunos de los países más influyentes en Haití, como EE.UU. y Canadá.



Este jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llamó por teléfono a Henry y le instó a que acelere la transición para un cambio de Gobierno. También mantuvo una conversación con el presidente en turno de Caricom.



«El secretario Blinken habló con el presidente Ali y con el primer ministro Henry sobre la urgente necesidad de acelerar la transición hacia un Gobierno más amplio e inclusivo», relató el encargado para América Latina y el Caribe del Departamento de Estado, Brian Nichols. EFE