NUEVA YORK.- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ha emitido una alerta de salud en el condado de Manhattan, donde residen un poco más de 200 mil dominicanos, debido al hallazgo de 6 casos de gripe aviar.



Los patos, gallinas y otras aves de corral, así como vacas y chivos son algunos de los animales que pueden contraer la gripe aviar.

En el estado de NY se han reportado casi 26 mil casos de influenza aviar en animales desde 2022.



Por su parte, La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció este jueves que la propagación de la variante H5N1 del virus a especies más allá de las aves, incluidos mamíferos y humanos, es inquietante y hay que vigilar de cerca esta evolución.



La forma de contagio más frecuente es mediante el contacto con aves infectadas. Los síntomas comienzan a manifestarse entre 2 y 8 días, mediante tos, fiebre, dolor de garganta y cabeza, dolores musculares y dificultad para respirar.



La enfermedad tiene un alto grado de mortalidad entre los humanos, y para evitar ser contagiado hay que lavarse las manos frecuentemente; utilizar guantes; no tocar animales muertos; no consumir huevos crudos; no tomar leche sin pasteurizar, ni tocarse la cara sin desinfectarse