Lima, (EFE).- La Subcomisión de Acusaciones del Congreso de Perú aprobó este viernes, con el voto favorable de todos los miembros, el informe que recomiendo la inhabilitación por 10 años de la función pública al congresista Freddy Díaz, denunciado por violación a una extrabajadora del Parlamento en su despacho.

La última palabra sobre la suspensión a Díaz la tendrá el Pleno del Congreso, que, tras cinco meses desde la presunta violación, necesitará una mayoría de dos tercios para aprobar la inhabilitación del legislador.

El informe redactado por la subcomisión, que preside la congresista opositora Lady Camones, afirma que Díaz «hizo mal uso de su poder» para «sostener relaciones sexuales» con una empleada a su cargo.

Además, el informe elaborado por el congresista opositor Luis Aragón, apunta que la trabajadora a su cargo sufrió «un daño psíquico» en el que se emplearon «las instalaciones y recursos públicos que le asigna el Congreso”.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables solicitó en redes tras dar a conocer la noticia de la recomendación de inhabilitación de la subcomisión que el caso «sea visto con celeridad» tanto en la Comisión Permanente como luego el Pleno del Congreso peruano.

El congresista ya fue suspendido 120 días por a raíz de las acusaciones de violación y consumo de alcohol en el Parlamento que pesaban sobre él.

En una entrevista a RPP, Freddy Díaz expuso que él mismo votó a favor de la suspensión por considerar que cometió «un hecho lamentable» por haber ingerido alcohol en el Congreso del que dice ser consecuente tras haberlo reconocido ante la Comisión de Ética.

Pese a ello, en esa misma entrevista del pasado septiembre, Díaz mantuvo que la Justicia será quien deba determinar su culpabilidad sobre las acusaciones de violación, de las que Díaz se defiende: «Nunca he incurrido en ese tipo de delitos».

«En estas últimas semanas se me ha sindicado de culpable y no me parece justo. Lo rechazo porque nunca he incurrido en ese tipo de delitos. Nunca he cometido un delito de esa naturaleza. Nunca lo haría, y en ese proceso vamos a demostrarlo», explicó entonces en la cadena de radio peruana.