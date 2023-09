NUEVA YORK.- El coordinador general del proyecto «Los 300 con Leonel» en esta ciudad, Geraldo Rosario, destacó ante más de 200 empresarios que participaron de la cena-gala que ofreciera al presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente de la RD, doctor Leonel Fernández, que es impostergable para bien del pueblo dominicano sacar la improvisación del Palacio Nacional

Asimismo, que el exmandatario vuelva a dirigir los destinos del país, porque es el mejor activo político que la nación tiene en estos momentos.

Expresó que Fernández es el único que ha demostrado que puede crear riquezas en dominicana y lo demostró durante sus gobiernos, a pesar de enfrentar varias crisis.



“En sus mandatos la economía creció en promedio 6.5%, con ello se afianzó la clase media, y emprendedores como ustedes (empresarios) vieron florecer sus empresas, es decir más empleos y oportunidades para los dominicanos”, dijo.

“La situación contrasta mucho con lo que se pretende reelegir desde el Gobierno con cientos de promesas incumplidas, un pírrico crecimiento económico, siendo el último semestre de apenas un 1.4%; todo caro; menos empleos, y la gente pasando hambre y miseria”.

Entre las necesidades sentidas que afectan los dominicanos en el exterior, Rosario citó el cobro de los 10 dólares por concepto de impuesto a los quisqueyanos que viajan a su propia tierra; el aumento de años para la importación de vehículos; los altos impuestos a los pasajes aéreos.

“Además, el actual presidente tuvo el descaro de venir a NY a recibir un reconocimiento por la reforma policial, donde todos sabemos que en nuestro país no hay control de la violencia, la delincuencia, la gente se inflige toque de queda, por miedo a ser asaltada”, expresó.

Rosario reiteró a los empresarios «mantenerse firmes en su colaboración y participación con la FP, que es el vehículo que llevará al doctor Fernández a rescatar el país caribeño, y necesitamos ver la RD crecer en progreso y bienestar, y el único que garantiza eso es él”.

Especificó que los «300» no solo realizan este tipo de actividad de recaudación de fondos, ya que trabajan en otros frentes, porque son líderes en las redes sociales en NY, encabezando las plataformas de Instagram y Facebook con más de 15,500 miembros orgánicos.

En el acto también hablaron Minorky Jiménez y Ángel Fernández, altos directivos del proyecto.

Por su parte, el expresidente Fernández reconoció y enalteció la labor de los «300» destacando que es un grupo muy creativo, va realizando proyectos, haciendo cosas y entiende muy bien el papel de la comunicación en la política.

Indicó que ya tiene seis años, “y cada vez que viene a NY hacemos alguna actividad, y esto no es solo durante períodos electorales, ha sido de manera consistente y permanente, lo que significa que ha asumido valores, principios y creencias que tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia en la RD, por la defensa de la Constitución, promoción de la paz, el progreso y la prosperidad de nuestro país”.

«Eso es lo que presentan los «300». Se parece mucho a un partido político, porque un partido se forma con la finalidad de representar intereses de distintos sectores de una sociedad», dijo.

“En cuanto a su persona (Rosario) él desarrolla una labor patriótica, él cree que esa labor debe canalizarse a través de la FP, ha sido sistemático en eso, ya lleva años con el movimiento, hay consistencia y perseverancia en la conducción de un proyecto político que refuerza la democracia y el progreso en la RD”, sentenció Fernández.