Ciudad del Vaticano. El papa Francisco pidió a los niños que sean “artesanos de paz” y “constructores del futuro”, para lo cual no pueden “perder el tiempo en las redes sociales” o “tumbados en el sofá”, durante una audiencia con unos 6,000 estudiantes y profesores.



“En este tiempo todavía marcado por la guerra, os pido que seáis artesanos de la paz” y “en un mundo atravesado por crisis globales, os pido que seáis constructores de futuro, porque nuestra casa común se convierta en lugar de fraternidad, de solidaridad y de paz”, dijo al recibir a los miembros de los 137 colegios integrados en la red italiana de Escuelas de Paz.



Francisco, que entró en la sala Pablo VI del Vaticano caminando con un bastón, fue recibido por una gran ovación de los niños, que le gritaron vivas y gracias, mientras ondeaban carteles con las frases: “Gracias Papa Francisco” y “Detengamos las guerras”. “Los desafíos de hoy y, sobre todo, los riesgos que como nubes oscuras se acumulan sobre nosotros amenazando nuestro futuro, también se han vuelto globales. Nos afectan a todos, interpelan a toda la comunidad humana, requieren el valor y la creatividad de un sueño colectivo que anime un compromiso constante, para afrontar juntos las crisis ambientales, económicas, políticas y sociales que nuestro planeta está atravesando”, explicó.



Y añadió: “Es un sueño que requiere estar despierto y no dormido, porque se lleva adelante trabajando, no durmiendo; caminando por las calles, no tumbados en el sofá; usando bien los medios informáticos, no perdiendo tiempo en las redes sociales”. “Me gustaría hablaros dos minutos de la guerra: pensad en los niños que están en guerra. Pensad en los niños ucranianos que se olvidaron de sonreír. Rezad por estos niños. Ponedlos en vuestros corazones. Pensad en los niños de Gaza, ametrallados, hambrientos. Pensad en los niños”.