Nashua. El expresidente estadounidense Donald Trump ganó anoche con un 53% las primarias republicanas a la Casa Blanca a la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley (46.1 %), con un 25 % del voto escrutado en New Hampshire



Trump sumaba 41,423 votos frente a los 36,083 de Haley, según datos oficiales difundidos por los medios de comunicación, que ya han proyectado la victoria del exmandatario.



En las primarias de New Hampshire se reparten solo 22 delegados de los 2,429 que participarán en la Convención Nacional Republicana que este verano nominará al candidato a la Casa Blanca.



De momento, Trump se lleva 11 delegados frente a 6 de Haley, a falta de que se asignen los otros 5 a medida que avance el escrutinio.



New Hampshire es la segunda parada de las primarias republicanas de cara a las presidenciales de noviembre, que empezaron el lunes pasado con los caucus de Iowa.



Haley reconoció ya su derrota y felicitó a Trump, pero se mostró reconfortada por el resultado ajustado, pero no dio su propia carrera electoral por terminada. “New Hampshire es la primera (primaria) de la nación, pero no la última”, dijo en un discurso pronunciado poco después de que las principales cadenas del país dieran por vencedor a su único rival en esa contienda.



