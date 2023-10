Gaza. El número de desplazados en la Franja de Gaza por la ofensiva del ejército israelí ha llegado ya al millón de personas, dijo la directora de comunicación de la Agencia de la ONU para los Refugiads Palestinos (Unrwa), Juliette Touma.



Desde sus oficinas en Gaza, Touma dijo por videoconferencia que estas cifras son “cambiantes” y no paran de crecer, pero que su agencia, con 13,000 empleados y abundantes infraestructuras en la Franja es la mejor situada para observar el alto nivel de desplazamientos.



Una gran parte de los desplazados internos han buscado refugio con parientes o conocidos más al sur, pero al menos 400,000 están siendo acogidos en un centenar de centros de la Unrwa, principalmente escuelas -que pueden funcionar como refugios- pero también en almacenes de alimentos o materiales y sin servicios básicos, “no equipados para seres humanos”.



Los refugios están tan saturados que a veces “cientos de personas tienen que compartir un solo cuarto de baño”, explicó. Además, advirtió sobre la grave escasez de bienes en Gaza: “Ninguna mercancía ha entrado en Gaza desde el día 7 (de octubre): ni comida, ni agua, ni ninguna clase de ayuda”, insistió Touma.



Touma alertó en particular que la falta de agua potable -que llegaba principalmente de desaladoras que funcionan con fuel y ahora están paradas- está llevando a los gazatíes a recurrir a fuentes informales de agua, principalmente pozos excavados de manera precaria, y esto es una fuente muy probable de enfermedades infecciosas.



Por otra parte, la Unrwa ha perdido a catorce trabajadores en los bombardeos israelíes, la mayoría de ellos maestros, precisó Touma.



Mecanismo para ayuda



La ONU trabaja para encontrar un mecanismo que permita introducir ayuda humanitaria en Gaza desde el puesto fronterizo de Rafah en Egipto, hasta ahora de manera infructuosa.



“Hay discusiones a varios niveles, en muchos niveles, pero no hay progresos sobre una apertura plena”, dijo el portavoz Stéphane Dujarric, quien señaló que la ONU está activamente involucrada en esas conversaciones. La apertura del paso de Rafah se ha convertido en uno de los temas críticos de la actual crisis, ya que es el único paso oficial entre Gaza y Egipto, es decir, que no pasa por Israel.

Israel desmiente un alto el fuego en Gaza

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó las informaciones difundidas por medios de comunicación de que haya un alto el fuego en la Franja de Gaza. En un breve comunicado señaló que “actualmente no hay ningún alto el fuego ni ayuda humanitaria en la Franja de Gaza a cambio de la salida de extranjeros”. El jefe de la oficina de Información del Gobierno de Hamás en Gaza indicó que ellos no han recibido notificación.