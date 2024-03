Recursos beneficiarán a más de 1.5 millones de ciudadanos haitianos a través de la ONU y de varias ONG

Puerto Príncipe.- Estados Unidos anunció este viernes el envío de 25 millones de dólares en ayuda humanitaria para Haití, que se suman a los 33 del lunes y elevan a 170 millones de dólares el total de la ayuda destinada por Washington al país caribeño desde octubre de 2022.



La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró en una conferencia de prensa que con la ayuda de Estados Unidos las agencias de la ONU y otras ONG están beneficiando a más de 1.5 millones de ciudadanos haitianos.



Haití atraviesa un momento crítico tras la renuncia del primer ministro, Ariel Henry, y un aumento de la violencia por parte de las bandas armadas.



La violencia en Puerto Príncipe ha aumentado significativamente desde que el 28 de febrero se conociera que Henry se había comprometido a celebrar elecciones antes de finales de agosto de 2025, una fecha muy lejana debido a que debió concluir su mandato el pasado 7 de febrero.



El consejo de transición deberá ponerse de acuerdo en la designación de un primer ministro interino y preparar el camino para la celebración de los comicios.



El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, subrayó el compromiso estadounidense de facilitar que haya una transición “suave y creíble para que un nuevo Gobierno pueda representar al pueblo haitiano y velar por sus intereses”. “Quieren lo mismo que cualquiera querría: vivir en paz y seguridad y un futuro para sus hijos, y queremos ayudarlos desde una perspectiva política a lograrlo”, añadió en esa intervención ante los medios.



Servicios



El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pide que se respete el acceso de la población a la atención médica y al agua segura en Haití, donde las necesidades humanitarias son “innumerables” en medio de la “violencia armada exacerbada” que el país sufre desde finales de febrero.



“Desde 2020 Haití se encuentra en una situación de crisis prolongada a la que se suman crisis humanitarias de emergencia “cada vez más recurrentes, como la que estamos viviendo en este momento, lo que conlleva un agravamiento de las condiciones humanitarias ya existentes”, dice en una entrevista a EFE la jefa de la delegación del CICR en ese país, la peruana Marisela Silva Chau.



Con el incremento de la violencia en Haití -donde más de 5 millones de personas necesitan asistencia humanitaria (de una población total de 11 millones) y hay niveles de hambruna equiparables a otras zonas del mundo- se producen restricciones de movimientos por el miedo de la población a resultar herida o morir, al tiempo que aumentan los desplazamientos de personas que huyen de la violencia.



Todo ello afecta en gran medida al acceso a la atención médica y al agua segura, por lo que estos se consideran asuntos prioritarios para la delegación del CICR en Haití.



Presión sobre la atención sanitaria



“La violencia armada no solo puede generar un impacto en términos de falta de acceso a la atención médica por el riesgo a ser herido o muerto en movimiento” a la hora de ir a un centro sanitario, sino que tampoco las ambulancias pueden circular y el personal sanitario tiene muchas dificultades para acudir al trabajo.



Silva indica que solo quedan dos hospitales con capacidad para recibir heridos por arma de fuego en los alrededores de las zonas afectadas por la violencia en Puerto Príncipe (las cercanías del aeropuerto y algunas áreas del centro de la ciudad con estructuras sensibles).



Esto supone “una sobrecarga” para esas clínicas, que, además, “deben de luchar para mantener un stock de productos médicos, que no se reponen porque no hay acceso a los insumos” por bloqueos al aeropuerto o el puerto.



Los haitianos se enfrentan así a un doble peligro, morir o ser heridos como consecuencia de la violencia y también por la falta de acceso a la atención médica.

La violencia preocupa a países.

Honduras convoca reunión urgente

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó al jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro, y al de Gobierno de San Vicente, Ralph Gonsalves, con los que conforma la troika de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), a una “reunión presencial urgente” para abordar la crisis de violencia que vive Haití. Aún no hay más detalles de cuándo ni dónde tendrá lugar esta reunión entre las cabezas de los tres países que conforman la troika de la Celac.

Misión

Haití está a la espera del despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad que encabezará Kenia.

Pobreza

Cerca del 50 % de la población sufre inseguridad alimentaria y la mitad de sus habitantes vive en la pobreza.