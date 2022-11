Bucarest. La embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, dejó en claro que es el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien tiene que decidir cuándo ha llegado el momento de negociar con Rusia una salida a la guerra en su país y rechazó que se le presione con un “plazo concreto”.



“Realmente, dejaremos la cuestión de las negociaciones en manos del presidente Zelenski”, dijo Smith en una rueda de prensa por videoconferencia desde Bucarest, antes de la reunión en esa ciudad del martes y el miércoles de los ministros aliados de Exteriores.



La embajadora respondió así al ser preguntada por la posibilidad de que Ucrania inicie unas negociaciones con Moscú para poner fin a la guerra de invasión rusa, en un momento en que ha ido recuperando territorio en el frente pero mientras la población se enfrenta también a la dureza del invierno con importantes cortes de electricidad y calefacción por los bombardeos.



Smith recalcó que será Zelenski quien determine “las condiciones” y “cuándo” está dispuesto a ir a la mesa de negociaciones.



“Nuestra postura en Estados Unidos, y creo que la de toda la Alianza, es asegurar que ponemos al presidente Zelenski y a Ucrania en la posición más fuerte posible para cuando lleguen esas negociaciones, pues no sabemos cuándo estará Rusia dispuesta a sentarse a la mesa y tomarse en serio la negociación”, explicó.



Aseguró: “Hasta ahora, no hemos visto ningún indicio de ello”.



“Pero, una vez más, queremos dejar esta decisión en manos de los ucranianos y no les estamos empujando o animando hacia ninguna fecha o plazo concreto. Esta es una decisión que es mejor dejar en manos del presidente Zelenski”, añadió.



Smith recordó que en los últimos meses la OTAN como organización ha estado proporcionando un apoyo no letal a Ucrania.