San Juan. El actual presidente de la Comunidad del Caribe (Caricom), el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, pidió este viernes a China que use su voto en el Consejo de Seguridad de la ONU para apoyar una fuerza de seguridad multinacional que restaure la estabilidad en Haití.



Así se expresó Skerrit durante una reunión en Dominica de los jefes de la diplomacia de los miembros de Caricom con una delegación china encabezada por el viceministro de Asuntos Exteriores, Ma Zhaoxu, cuyo país se muestra escéptico sobre la viabilidad de la mencionada fuerza.



“Como saben, Haití está experimentando una crisis humanitaria y de seguridad, una crisis que requiere el cuidado y la preocupación de todas las naciones para garantizar una posible solución a la crisis”, dijo Skerrit.



Por ello, el primer ministro de Dominica subrayó que desde Caricom solicitan “el máximo apoyo y cooperación de China como miembro permanente del Consejo de Seguridad para avanzar en una resolución”.



“No tengo ninguna duda de que nuestros amigos (chinos) brindarán el nivel de apoyo que Haití requiere de nosotros”, afirmó el presidente de turno de Caricom, organización regional de la que Haití es miembro.



“Continuaremos trabajando juntos, ya que Caricom ha decidido liderar la tarea de encontrar una solución y movilizar los esfuerzos globales para ayudar a nuestros hermanos y hermanas en Haití”, agregó Skerrit.

El viernes, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a la comunidad internacional actuar “de inmediato” para formar esa fuerza multinacional, aclarando que no tendría una misión política ni militar -contrariamente a los “cascos azules”- sino que se pondría al servicio de la Policía haitiana. No tuvo éxitos.