Washington. El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que enviará observadores a 64 jurisdicciones en 24 estados del país para controlar el desarrollo de las elecciones legislativas de este martes y garantizar que se cumpla el derecho a voto.



Según informa en un comunicado, la Oficina de Derechos Civiles también aceptará las quejas de la población con respecto a la posible violación de la legislación del derecho a voto, a través de su centro de llamadas.



Desde que se promulgó la Ley de Derechos Electorales en 1965, la Oficina de Derechos Civiles ha vigilado elecciones en jurisdicciones a lo largo del país para proteger el derecho de los votantes y el cumplimiento de las leyes electorales federales.



En estados como Pensilvania, Arizona y Wisconsin, donde la pugna electoral está especialmente ajustada, sus autoridades locales ya han alertado de que los resultados de estas legislativas tardarán días en saberse y han pedido paciencia para que ese retraso no aliente sospechas de fraude.



En Michigan y Pensilvania, entre otros estados, miembros del Partido Republicano han interpuesto demandas para intentar descalificar miles de votos por correo tras animar a sus partidarios a votar el día de las elecciones, según informa el diario The Washington Post.



En Pensilvania, el Tribunal Supremo estatal ha dado la razón al Comité Nacional Republicano en su petición de que los funcionarios no cuenten las papeletas en las que el votante no escribió la fecha en el sobre, incluso en aquellos casos en los que su voto por correo ya ha llegado antes del día de las elecciones. De entre los lugares a los que el Departamento de Justicia enviará observadores se encuentran jurisdicciones en Alaska, Arizona, California, Florida, Georgia, Massachusetts, Maryland, Míchigan, Pensilvania y Texas.