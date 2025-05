El papa apeló a la “Iglesia de los mártires” en una entrevista inédita de 2021

Ciudad del Vaticano, 2 may (EFE).- El papa Francisco apeló en una entrevista inédita de 2021 y difundida este viernes a la “Iglesia de los mártires”, al tiempo que rechazó el modelo de Iglesia “con dinero en los bancos”, informó el portal oficial Vatican News.

“Hay más mártires hoy que en los inicios de la Iglesia. Mártires cristianos, que son decapitados por el solo hecho de ser cristianos y que profesan a Jesús” y “son nuestros hermanos”, declaró el pontífice en una entrevista al canal católico ESNE TV, de la cual Vatican News publicó el vídeo y la transcripción.

“Ésta es la Iglesia que triunfa, no la Iglesia con dinero en los bancos”, sino aquella de “los que dan la vida”, pero también que a su vez pertenece a la gente normal, a “ese hombre, esa mujer que trabaja cada día para educar a sus hijos en la vida cristiana”, dijo el pontífice, en un diálogo que debía ser incluido en un documental.

En uno de los elementos propios que marcaron su pontificado, el papa también muestra su apoyo los migrantes.

“Pensando en los migrantes, en aquellos que han tenido que dejar su patria, que son acogidos por tanta gente buena o por tanta gente indiferente, que están en el camino del exilio, lejos de su patria”, dijo el pontífice.

Francisco remarcó a su vez sentirse acompañado por Dios desde que asumió el papado: “Él empezó conmigo, él me invitó, él me acompañó, y pese a mis infidelidades, porqué soy pecador como Pedro él no abandona” y “siento que él me está cuidando”.

“También a nosotros, los papas, si a veces nos desviamos de su plan de salvación, Jesús nos dice: ‘Este no es mi camino, es el camino de Satanás'”, asegura el papa.

“Mi confianza está puesta en la palabra de Jesús, que me da fuerza cuando me elige y me da una bofetada cuando me equivoco”, comenta.

