Ciudad del Vaticano. El papa Francisco pidió a los cardenales que huyan de la tentación de sentirse “a la altura” y seguros de que “hoy la Iglesia es grande y es sólida”, en la homilía de la misa con la que concluyó este consistorio inédito en el que se nombró a nuevos 20 purpurados y también se celebró una reunión con casi 200 miembros del colegio cardenalicio llegados hasta Roma.



El papa Francisco, que suele aprovechar estas homilías para recordar a los cardenales que deben ser humildes, reiteró su mensaje al pedirles que no se sientan “a la altura” confundidos al ser llamados “eminencias”, el término con el que se les llama a los purpurados.



A los cardenales les pidió que conserven siempre ese “estupor” de haber conocido la fe. “Hermanos, este estupor es una vía de salvación. Que Dios lo conserve siempre vivo en nosotros, porque eso nos libera de la tentación de sentirnos a la altura, de sentirnos eminencias, de alimentar la falsa seguridad de que la situación actual es en realidad distinta a la de aquellos comienzos, y de que hoy la Iglesia es grande, es sólida” Y de creer, les advirtió: “Que nosotros estamos colocados en los grados eminentes de su jerarquía”.



Francisco volvió a presidir la ceremonia desde un lado del altar, mientras que ofició la misa el cardenal Giovani Battista Re, debido a los problemas de rodilla del pontífice que le impiden estar mucho tiempo en pie. A los cardenales también recordó que “un ministro de la Iglesia es alguien que sabe maravillarse ante el designio de Dios y con este espíritu ama apasionadamente a la Iglesia, pronto para servir en su misión dónde y cómo quiera el Espíritu Santo”.



Dos días de reuniones



Con esta misa concluyó los dos días de reuniones que mantuvieron con el papa los nuevos cardenales y el resto del colegio cardenalicio para analizar la Constitución “Praedicate Evangelium”, que renueva y reordena la Curia vaticana, todo el aparato administrativo de la Santa Sede, y que es la gran reforma de Francisco en estos nueve años de pontificado.



Pero además sirvió para que se conociesen los nuevos purpurados, pues el papa Francisco ha creado a 83 de los actuales 132 cardenales electores -aquellos con menos de 80 años que podrán participar en el cónclave- lo que supone el 63 % de los que entrarán en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo pontífice, y muchos de ellos no se habían nunca conocido.



Prueba de ello es la creación del gran dicasterio (ministerio) para la Evangelización, en el que se engloba la Congregación para la Evangelización de los pueblos y el Pontificio consejo para la nueva evangelización.

Cardenales: se respiró unidad con el papa

Según explicaron algunos cardenales a la salida de las sesiones de trabajo, que fueron a puerta cerrada, se respiró “unidad con el papa” y “aprobación de sus reformas”, que incluso fueron certificadas con un fuerte aplauso final. El prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Michael Czerny, aseguró que “la novedad fue poner sobre la mesa cosas que no son nuevas pero que representan retos y dificultades, por ejemplo la transparencia financiera. Retos para todos, entre otras cosas, incluso con ritmos y experiencias diferentes”.