La Casa Presidencial de El Salvador ha compartido el particular video corto con el que se introdujo al 'avatar' del presidente Nayib Bukele durante la conferencia de la 'semana del bitcóin', en la que se anunció los planes de construir Bitcoin City, la primera 'ciudad del bitcóin' del mundo, que estará financiada con bonos respaldados con la criptomoneda.

Con el pie de foto "El Presidente is in da house", el clip muestra lo que parece ser el nuevo 'avatar' del mandatario bajando lentamente de un ovni al ritmo de la canción 'You Shook Me All Night Long' de la banda AC/DC.