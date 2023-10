El secretario general de la ONU dice que la situación en Gaza ha alcanzado “un nuevo mínimo peligroso”

Naciones Unidas.- El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, consideró que el ataque perpetrado el pasado sábado por Hamás a Israel fue “inhumano”, pero pidió “proporcionalidad” en la legítima defensa y que Israel no ponga en peligro a los civiles palestinos que viven en Gaza.



En una entrevista publicada hoy por los medios vaticanos, el secretario de Estado señaló que “La Santa Sede expresa su total y firme condena” ante el ataque de Hamás y su preocupación por los hombres, mujeres, niños y ancianos que se encuentran como rehenes en Gaza.



Pero sobre la respuesta de Israel agregó que “es necesario recuperar el sentido de la razón, abandonar la lógica ciega del odio y rechazar la violencia como solución. Es derecho de quienes son atacados defenderse, pero la autodefensa también debe respetar el parámetro de proporcionalidad”.



“Es justo que los rehenes sean devueltos inmediatamente, incluidos los retenidos por Hamás en conflictos anteriores: en este sentido, renuevo con fuerza el vibrante llamamiento lanzado y repetido por el papa Francisco en los últimos días”, pero también, indicó: “Es correcto que, en defensa propia, Israel no ponga en peligro a los civiles palestinos que viven en Gaza”.



Y agregó: “No sé qué margen puede haber para el diálogo entre Israel y la milicia de Hamás, pero si lo hay y esperamos que lo haya, debe llevarse a cabo de inmediato y sin demora. Esto es para evitar más derramamiento de sangre, como está ocurriendo en Gaza, donde hay muchas víctimas civiles inocentes como consecuencia de los siguientes ataques del ejército israelí”.



Parolin repitió la posición de la Santa Sede sobre que la mejor solución “es la de dos Estados, que permitiría a palestinos e israelíes vivir uno al lado del otro, en paz y seguridad, satisfaciendo las aspiraciones de la mayoría de ellos”.



Por otra parte, destacó que “la Santa Sede está, como siempre, dispuesta a cualquier mediación necesaria” para conseguir la liberación de los rehenes y que “mientras tanto, intenta hablar con las instancias cuyos canales ya están abiertos”.



El secretario de Estado también recordó la importancia de la comunidad cristiana en Gaza. “Nadie puede pensar en Palestina ni en Israel sin la presencia cristiana, que ha estado allí desde el principio y estará allí para siempre. Es cierto que ahora la pequeña comunidad católica de Gaza, alrededor de 150 familias, está sufriendo mucho.

António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas.

Clamor de Guterres



El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este viernes que la situación en la Franja de Gaza “ha alcanzado un nuevo mínimo peligroso” después de que las autoridades israelíes dieran un ultimátum a la población del territorio para abandonar el norte “por su seguridad y protección”.



“Trasladar a más de un millón de personas a través de una zona de guerra densamente poblada hacia un lugar sin comida, agua ni alojamientos, cuando todo el territorio se encuentra bajo asedio, es extremadamente peligroso, y en algunos casos simplemente no es posible”, dijo Guterres en declaraciones a la prensa poco antes del comienzo de una reunión del Consejo de Seguridad para tratar la situación en Oriente Medio.



El político portugués recordó que los hospitales en el sur de la Franja de Gaza ya han alcanzado su límite y que no podrán aceptar a miles de pacientes del norte.



Guterres reiterará ante el Consejo de Seguridad su petición de que Israel permita al menos la entrada de ayuda humanitaria a la Franja, que lleva totalmente bloqueada desde que comenzó el conflicto con el grupo islamista Hamás hace seis días, tras un ataque sorpresa que dejó más de 1.200 israelíes muertos.



Según las autoridades palestinas, al menos 1.800 personas han muerto en la Franja de Gaza como consecuencia de los bombardeos israelíes desde entonces.



La representante de Reino Unido ante la ONU, Barbara Woodward, también habló a los periodistas a su llegada al Consejo y dijo que las prioridades de su país en este momento son que el conflicto no se extienda a otras partes de la región, que se permita el paso de ayuda humanitaria a Gaza y lograr la liberación de los rehenes israelíes retenidos por Hamás.



Poco después, los representantes de todos los países árabes en la ONU dieron una imagen de unidad y pidieron un alto el fuego inmediato en Gaza para permitir el acceso de ayuda humanitaria al territorio.



“Para los que piensen que hay un solo diplomático árabe que no esté del lado de Palestina en este momento: fíjense en nuestra unidad, y fíjense en lo que vamos a hacer durante los próximos días”, dijo el embajador palestino ante Naciones Unidas, Riyad Mansour, junto a sus colegas de países como Jordania o Arabia Saudí.



Mansour dijo que el grupo árabe se reunirá con Guterres tras la reunión del Consejo de Seguridad para pedirle que les ayude en su esfuerzo por buscar un alto al fuego en la zona y para evitar “una limpieza étnica” de los palestinos en la región.