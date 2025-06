NUEVA YORK.- El alcalde de esta ciudad, Eric Adams, que busca la reelección como candidato independiente en las elecciones a celebrarse el próximo 4 de noviembre, advirtió que ganar las primarias demócratas no asegura ganar la alcaldía de NYC.

«Estas elecciones serán muy competitivas. En este escenario, no es cierto que el candidato demócrata automáticamente es el alcalde, y que un independiente no puede ganar. Eso en este 2025 no será así”, precisó.

“Existe el clima de opinión que establece que un candidato que no sea demócrata difícilmente podrá ganar la alcaldía de NYC, y mucho menos como independiente. Soy, ante todo un demócrata. Muchas personas no están analizando debidamente que soy un alcalde en ejercicio, no soy un aspirante independiente sentado, que está luchando en este momento por el reconocimiento de su nombre”, aclaró.

Aunque luce con todos los vientos en contra y sobrevive de varias “heridas de guerra”, Adams se muestra de pie, esperando los comicios generales que podrían significar para él un “juicio final” o la “resurrección” ante ex aliados demócratas que lo consideran un cadáver político.

Adams se muestra muy seguro que recibirá al final el respaldo, para prolongar su mandato cuatro años más.

Calificó las promesas y el discurso de la mayoría de los aspirantes que están en la boleta de estas internas, como un lamentable festival de promesas vacías, irrealizables e hipócritas.

Muchas organizaciones y líderes electos lo critican ferozmente, por no hacer frente de manera clara a las medidas migratorias de la Administración Trump, de no mover un dedo para proteger a los migrantes de la ola de deportaciones.

“Es cierto, muchos me critican porque debo hacer más para proteger a las comunidades de migrantes de las deportaciones. Yo respetuosamente les pregunto, qué debo hacer. Y la verdad, no tienen una respuesta. Y quisiera escuchar a esos líderes exigir a los congresistas de NY que hagan mucho más por impulsar leyes federales y hacer su trabajo de presión a nivel federal para cambiar el sistema migratorio”, dijo.