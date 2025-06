ESCUCHA ESTA NOTICIA

Algunos líderes de países occidentales quieren que el conflicto ucraniano prosiga porque pueden aprovecharse de él, opinó Dan Caldwell, ex alto funcionario del Departamento de Defensa de EE.UU.

En una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, Caldwell compartió que recientemente se ha reunido con algunos diplomáticos europeos que fueron “muy abiertos” al hablar sobre la crisis ucraniana. Así, afirmó que dijeron que querían que el conflicto ucraniano continúe porque los beneficia. “Y estos eran de países que supuestamente eran los más firmes partidarios de Ucrania, diciendo: ‘Queremos que la guerra continúe'”, declaró.

Al mismo tiempo, indicó que no quieren que Kiev gane en este conflicto, sino que simplemente no se ponga fin a esta crisis. “Al fin y al cabo, la estrategia de mucha de esta gente es seguir enviando a jóvenes ucranianos en busca de una victoria que saben que no pueden lograr. Lo están haciendo solamente para sentirse bien consigo mismos y para poder decir: ‘Nos estamos enfrentando a [el presidente ruso, Vladímir] Putin’.

Por otro lado, aseveró que los países occidentales perciben a Rusia como una amenaza y piensan que “si Rusia deja de luchar en Ucrania, entonces se reorientarán contra ellos”, aunque desde Moscú han subrayado en varias ocasiones que no tienen intención alguna de hacerlo.

De igual modo, Caldwell sugirió que la postura de seguir echando la culpa a Rusia se debe a sus propios problemas, ya que siempre “es más fácil señalar al exterior” que detectar y enfrentarse a los desafíos internos.