NUEVA YORK.- Decenas de padres de familias dominicanos residentes en esta ciudad manifestaron sus agradecimientos al Instituto Técnico del Renacimiento (RTI), que dirige David Hiraldo, por graduar anualmente a cientos de hijos de la comunidad, entre ellos los suyos, en diferentes carreras técnicas.

Sostienen que la formación y dominio en electricidad, plomería, carpintería, instalación del sistema de aire central (HVAC) y de paneles solares, entre otras carreras, les garantizan el futuro a sus vástagos porque las mismas forman parte de los trabajos lucrativos en los Estados Unidos.

Juan Arias, Tomás Villanueva, Juan Fco. Torres, Euclides Valenzuela, Juana de Soto, Elvin Medina, Altagracia Ruíz, Mayra de Hernández, Hugo Rivera, Ismael López, Elvyra Contreras, y Manuel Guzmán, entre otros, valoran la labor del instituto y lo consideran como una tabla de salvación en esta época.

Debido a que el mismo ofrece de manera gratuita sus clases dos veces por semana o el sábado durante todo el día, debiendo solo tener el estudiante sobre los 17 años.

Asimismo, sin importar que el alumno no tenga el diploma de bachiller, haya salido de la cárcel, tenga récord criminal, no importa su etnia, ni el lugar donde residan en EUA.

Por su parte, Hiraldo, especifica que el RTI es para ayudar las personas a integrarse a la sociedad de manera productiva, y tengan trabajo garantizado en cualquier estado del territorio estadounidense.

“Hay empresas que contratan a muchos de nuestros estudiantes antes de finalizar el curso. Después de lograr su título se mudan a otros estados (Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Virginia, Massachusetts, Rhode Island, entre otros) a laborar en diferentes empresas”, añadió.

Esto, porque el Instituto está avalado y reconocido por el Centro Nacional de Educación e Investigación de la Construcción -NCCER- (en inglés The National Center For Construction Education and Research) con licencia a nivel nacional.

Hiraldo indica que la organización se mantiene por las ayudas que recibe, tanto del sector privado, de la Ciudad y del Concejo Municipal. Está ubicado en el 173 East de la calle 112, entre las avenidas Lexington y Tercera en Manhattan.

Su página web: https://renaissancetechnicalinstitute.org/ y [email protected], con teléfono 212-722-5000 y Fax 212-722-5022