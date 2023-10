Ciudad de Guatemala. La fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, Consuelo Porras, se aferra a su puesto mientras se multiplican las manifestaciones en su contra en todo el territorio del país centroamericano, que exigen su renuncia inmediata y la de su círculo más cercano.



“Este es un paro indefinido. No vamos a claudicar en esta lucha, pero es preocupante esa actitud aberrante de Porras que no atiende el llamado del pueblo”, explicó este jueves a EFE uno de los manifestantes frente a la sede del Ministerio Público, Diego Ceto, autoridad maya ixil.



Al igual que Ceto, otros 400 líderes indígenas de todo el país amanecieron en carpas y a la intemperie este jueves en la Fiscalía como una medida de presión para que Porras deje su cargo, acusada por la población de interferir en las elecciones celebradas este año.



La fiscal general, por su parte, no se ha pronunciado en los últimos días sobre las manifestaciones en su contra y tampoco ante la consulta de EFE al Ministerio Público sobre una posible dimisión.



La institución que dirige Porras intervino, de forma inédita, en el proceso electoral de Guatemala, con el decomiso de actas de votaciones, allanamientos al Tribunal Supremo Electoral y al Movimiento Semilla, partido del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.



Tres noches y cuatro días de protesta



“Si dormir frente al Ministerio Público y mantener bloqueadas las carreteras no es suficiente para ser escuchados, pronto tendremos que tomar nuevas medidas de presión”, aseguró Ceto.



El líder indígena detalló que han intentado el diálogo pero las autoridades del Congreso y de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, “no mostraron voluntad ante nuestra peticiones porque nos miran como ignorantes y con racismo”, puntualizó.