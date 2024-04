Washington. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró que Estados Unidos se beneficia de la “abundante” inmigración que cruza la frontera, pese a que crea un problema político, y es una parte esencial del crecimiento más fuerte de lo esperado para este año y el próximo.



“Estados Unidos se está beneficiando de una abundante mano de obra que cruza la frontera. Crea un problema en la política doméstica y no todos los que cruzan tienen un aporte positivo a la economía, pero esa oferta de mano de obra da a los Estados Unidos una ventaja comparativa frente a otros países”, aseguró Georgieva en una rueda de prensa de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial.



Georgieva consideró que parte del sólido crecimiento de Estados Unidos, que el Fondo pronosticó que mejorará este año del 2.5 % de 2023 al 2.7 %, se debe a que la inmigración permite que “no empuje al alza” los salarios y el costo laboral de las empresas. Estados Unidos sigue superando las previsiones de los economistas con una recuperación pospandemia más sólida de lo esperado, pese a los altos tipos de interés, que no están consiguiendo gobernar una inflación que sigue lejos del objetivo del 2 % marcado por la Reserva Federal.



La economía estadounidense representa una cuarta parte de toda la economía global y, según el FMI, será responsable de impulsar el crecimiento de la economía mundial este año.



La directora gerente recordó que la Unión Europea no se ha beneficiado de una energía con precios reducidos, lo que ha hecho que el ritmo de crecimiento difiera entre esos dos grandes polos económicos globales.



“Si asignamos el capital de manera más enérgica donde podría generar mayor productividad, entonces podemos ver la foto completa (del éxito económico)”, valoró Georgieva.