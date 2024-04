Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, António Guterres, subrayó “la responsabilidad y la obligación moral” de la comunidad internacional para hacer viable un Estado palestino, en horas previas a que se vote la membresía plena de Palestina en la ONU.



En un discurso ante el Consejo de Seguridad dedicado a la cuestión, Guterres dijo que “el objetivo último sigue siendo la solución de dos estados (Israel y Palestina)”, y “la comunidad internacional tiene la responsabilidad y la obligación moral de ayudar a que esto suceda”. Eso conllevará -explicó el secretario general- “el fin de la ocupación y el establecimiento de un Estado soberano totalmente independiente, democrático, con continuidad (territorial), viable y con Gaza como parte integrante”.



La admisión de Palestina como estado miembro no es competencia del secretario general, sino de la Asamblea General, previo acuerdo del Consejo de Seguridad, y en los días pasados Guterres ha evitado referirse explícitamente a su opinión sobre la membresía, explicando que esa decisión “compete a los estados miembros”.



Sin embargo, la intervención de este jueves deja claro que Guterres apoya a su modo que Palestina se convierta en el estado número 194 de la ONU.



Palestina presentó por vez primera su petición en 2011 pero entonces no superó el primer paso en el procedimiento de la ONU y no se llegó a votar; por ello, la votación de hoy en el Consejo (que podría retrasarse a mañana) será histórica.



Advertencia de Israel



Israel advirtió que si aprueba una resolución para aprobar la membresía plena de Palestina en la ONU equivaldría al “mayor premio al terrorismo”. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, insistió en que una resolución semejante, si se aprueba, “tendrá cero impacto en las partes”.