Ciudad de Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala informó que la segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el 20 de agosto próximo con los dos candidatos que ganaron los comicios del 25 de junio pasado, pese a la solicitud del Ministerio Público para la eliminación de uno de ellos.



En un comunicado, el tribunal electoral reiteró que la ex primera dama Sandra Torres Casanova y el académico Bernardo Arévalo de León estarán en el balotaje del 20 de agosto.



“Con convicción democrática y como órgano independiente, el Tribunal Supremo Electoral reafirma su compromiso inquebrantable de garantizar y defender el voto como un derecho y un deber cívico, inherente a la ciudadanía”, resaltó la entidad.



“Sin respeto al voto no hay democracia”, añadió el comunicado de prensa del tribunal.



Torres Casanova ganó los comicios del 25 de junio con la agrupación conservadora Unidad Nacional de la Esperanza, mientras que Arévalo de León obtuvo un sorpresivo segundo lugar con el partido socialdemócrata Movimiento Semilla.



Temores



La confirmación del tribunal electoral llega después de que el miércoles el Ministerio Público (MP, Fiscalía) guatemalteco anunciara que un juez penal había avalado la suspensión del Movimiento Semilla, por un supuesto caso de corrupción.



En ese mismo sentido, el propio Ministerio Público allanó ayer jueves por la mañana la sección del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral.



Sin embargo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no han tomado en cuenta la determinación del juzgado penal, ya que recordaron que para expulsar o suspender a un partido político debe hacerse un procedimiento detallado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.



La disputa legal entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral ha generado un ambiente de incertidumbre en el país centroamericano desde el miércoles, cuando ambos se pronunciaron sobre las elecciones con minutos de diferencia.



El Movimiento Semilla nació de las manifestaciones anticorrupción en el país centroamericano durante 2015 y entre sus principios está la justicia social y el cese a la corrupción.



Arévalo de León y Semilla lograron el sorprendente segundo lugar en las elecciones presidenciales del pasado 25 de junio tras arrasar con el voto urbano, cansado de la política tradicional que ha gobernado al país centroamericano durante el presente siglo.