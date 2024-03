El primer ministro está en Puerto Rico mientras la violencia continúa

Puerto Príncipe.- La noticia de que el primer ministro haitiano, Ariel Henry, se encuentra en Puerto Rico un nuevo capítulo en la crisis que atraviesa la nación caribeña, que vivió una nueva jornada de violencia protagonizada por las poderosas bandas armadas, que han sumido al país en el caos.



Después de varios días sin conocerse su paradero, fuentes del Gobierno de Puerto Rico confirmaron a EFE que Henry está en San Juan, aunque no dieron detalles sobre los motivos de su llegada a la isla.



En un primer momento, Henry habría intentado aterrizar en República Dominicana pero, según dijo a la cadena local de televisión CDN el director ejecutivo del Instituto Dominicano de Aviación civil (IDAC), Héctor Porcella, no había plan de vuelo, por lo que el avión en el que viajaba, supuestamente desde el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey (EE.UU.), tuvo que cambiar el rumbo hacia Puerto Rico.



Por el momento no hay reacciones a esta noticia en Haití, donde precisamente en los últimos días las bandas arreciaron sus acciones contra el aeropuerto en Puerto Príncipe, posiblemente en un intento de evitar la llegada de Henry.



Aantes de conocerse que el primer ministro está en Puerto Rico, el poderoso jefe de una coalición de bandas armadas en Haití Jimmy Chérizier, alias ‘Barbecue’, alertó: “Si Ariel Henry no dimite, el país se encamina directamente hacia el genocidio. Si la comunidad internacional sigue apoyando a Ariel Henry, nos dirigimos directamente a una guerra civil que acabará en genocidio”.



Henry lleva fuera de Haití desde que viajó a Guyana para participar en la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) la semana pasada y luego se trasladó a Kenia para tratar el envío de la misión multinacional de apoyo a la seguridad que liderará ese país africano y que fue aprobada por la ONU en octubre.



En este tiempo, en concreto desde que el jueves pasado se conociera el compromiso del primer ministro de convocar elecciones antes del 31 de agosto de 2025, se ha producido una escalada de la violencia. Esta jornada se siguieron viviendo fuertes tiroteos, saqueos, enfrentamientos con la policía, secuestros e incendios provocados, en los que cientos de personas se vieron obligadas a abandonar los campos de desplazados y sus viviendas para evitar convertirse en víctimas de las atrocidades cometidas por las bandas armadas que iniciaron a finales de febrero un movimiento de protesta que ha sumido al país en el caos.



Violencia y más violencia



Hedor a muerte, fuertes tiroteos, saqueos, enfrentamientos con la Policía, secuestros e incendios provocados marcaron este martes la jornada en Haití, en la que cientos de personas tuvieron que abandonar los campos de desplazados y sus viviendas para evitar convertirse en víctimas de unas bandas armadas que imponen el terror en el país.



Una jornada más de secuestros, en la que hombres fuertemente armados irrumpieron en las dependencias de la Congrégation Saint-Joseph de Cluny, de la comunidad de Madeline, secuestrando a tres religiosas, algunas extranjeras, según confirmó la Conferencia Haitiana de Religiosos (CHR).



El centro de la ciudad huele a muerte. Los alrededores de la prisión civil desprenden un hedor nauseabundo a cadáveres en descomposición, algunos carbonizados y otros devorados por los perros.



Además, este martes las escuelas y las universidades estuvieron de nuevo cerradas, al igual que algunas instituciones privadas y públicas ante la violencia que existe en especial en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, pese al estado de emergencia y al toque de queda decretado el domingo pasado por el Gobierno por 72 horas prorrogables en el departamento del Oeste, donde está la capital.



Mientras, en la comuna de Croix-des-Bouquets casi todo ha sido blanco del vandalismo, como la cárcel, los bancos y los comercios de esta zona controlada por la banda 400 Mawozo.



El sindicato policial Synapoha advirtió de la amenaza y el “grave peligro” que pesa sobre la Academia Nacional de Policía, situada en la Route de Frères de Tabarre, a pocos kilómetros de la embajada de Estados Unidos en Haití, una zona controlada por el líder de la banda Vitelhomme, que desde hace años mantiene la región como rehén. Este sindicato lleva dos semanas enviando mensajes de SOS.

Muchos haitianos están en refugios.

Junta de Aviación Civil cierra espacio aéreo

La Junta de Aviación Civil (JAC) emitió la resolución No.46-2024, en la que suspende con efecto inmediato las operaciones aéreas de pasajeros y carga desde y hacia la República de Haití.



El presidente del organismo, José Ernesto Marte Piantini, comunicó que la decisión de suspender el transporte aéreo de carga y pasajeros entre las dos naciones es de efecto inmediato, considerando el Artículo 9 del Convenio de Aviación Civil Internacional que establece que cada Estado contratante se reserva el derecho, en circunstancias excepcionales, durante un período de emergencia o en interés de la seguridad pública, a restringir o prohibir temporalmente y con efecto inmediato los vuelos sobre todo su territorio o parte del mismo. La decisión fue comunicada al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y al Ministerio de Defensa.