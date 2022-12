La influencer que regala dulces a niños y pide que le toquen los senos

Email it

En los últimos días el nombre de una influencer de Ecuador, Luisa Espinoza, es tendencia no sólo en su país natal, sino también en otros de Latinoamérica que, gracias a las redes sociales, comienzan a conocer la situación legal que esta mujer enfrenta con las autoridades de su país.

Y no crean que es algo minúsculo. Resulta que la Fiscalía General del Estado (FGE) en dicho país, comenzó una investigación hacia Luisa Espinoza por el delito de pornografía infantil, esto gracias a un video que grabó a las afueras de una escuela.

La influencer grabó a menores de edad tocándole los senos

Resulta que el pasado 20 de diciembre esta influencer del mundo de OnlyFans, se estacionó a las afueras de una escuela de Ecuador ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas, y comenzó a platicar con varios menores de edad que se acercaban a su auto.

La cosa aquí es que Luisa pidió a los adolescentes, la mayoría con su uniforme de la escuela puesto, que le tocaran los senos a cambio de dulces. Algo que quedó captado en un video que la influencer posteó en sus redes sociales para promocionar su cuenta de contenido para adultos.

Posteó el video en redes sociales para promocionar su cuenta de OnlyFans

Obviamente muchas personas pegaron el grito al ver el video –que se borró de redes sociales– y acusaron a Luisa Espinoza de abusar de los menores de edad. Algo que llevó a la influencer a salir a justificar su acción al afirmar que todo fue consensuado.

“Le preguntamos a los chicos antes de grabar y les dijimos que íbamos a tapar sus caras. Dijeron que sí. Yo les calculaba unos 16-17 años. Hicimos el video, solo puse la parte en la que ellos me tocaron”, indicó la mujer sobre lo ocurrido con los menores de edad.

Ahora la fiscalía de su país la investiga por pornografía infantil

“No hice algo bien, no hice algo correcto. Pero hoy en día pelados (jóvenes) de 15, 14, 13 años de colegio salen drogándose. Que solo me hayan cogido las tetas cuestión de segundos, ya está, ya fue“, dijo a medios locales y aclaró que no ocurrió nada más y sólo fue un video para promocionar su perfil de OnlyFans.

Al parecer las palabras de Luisa Espinoza no son suficientes, pues el artículo 103 del Código Integral Penal de Ecuador señala que se sancionará a todo aquel que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales que tengan la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actividad sexual.

Considerando que el video de Espinoza fue visto por más de 40 mil personas antes de que la influencer (a quien además señalan de escudarse con su condición de creadora de contenido) la diera de baja, seguramente no tendrá de otra más que responder ante la justicia…